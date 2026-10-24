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        Skuterle yağmur giderine düşen Rıdvan, 12 günlük yaşam mücadelesini kaybetti

        DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde, yaya ve bisiklet geçişine kapalı olan yolda kullandığı skuter ile yağmur giderine düşüp yaralanan Rıdvan Coşkun (20), kaldırıldığı hastanede 12 gün sonra hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.10.2026 - 18:28 Güncelleme:
        Skuterle yağmur giderine düşen Rıdvan, 12 günlük yaşam mücadelesini kaybetti

        DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde, yaya ve bisiklet geçişine kapalı olan yolda kullandığı skuter ile yağmur giderine düşüp yaralanan Rıdvan Coşkun (20), kaldırıldığı hastanede 12 gün sonra hayatını kaybetti.

        Kaza, 12 Ekim akşam saatlerinde meydana geldi. Çamlık Mahallesi yönüne giden Rıdvan Coşkun, kullandığı skuter ile yaya ve bisiklet geçişinin yasak olduğu Ali Aygören Bulvarı’na girdi. Bu sırada kontrolü kaybeden Coşkun, yol kenarındaki yağmur giderine düştü. Yoldan geçen diğer araç sürücülerinin ihbarı üzerine olay yerine acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan Coşkun, çağırılan ambulansla Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

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        12 gündür yoğun bakımda tedavi gören Rıdvan Coşkun, bugün yaşam mücadelesini kaybetti. Yapılan otopsi sonrası Coşkun'un cenazesi öğle vakti kılınan cenaze namazı sonrası Kayhan Mezarlığı'nda toprağa verildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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