Yeşil Çivril Belediyespor evinde yıkıldı: 0-3
– Profesyonelliğe Geçiş Ligi'nin (PGL) ikinci haftasında Manavgatspor'u sahasında ağırlayan Yeşil Çivril Belediyespor, penaltı fırsatını değerlendiremediği karşılaşmada rakibine 30 mağlup oldu.
– Profesyonelliğe Geçiş Ligi'nin (PGL) ikinci haftasında Manavgatspor'u sahasında ağırlayan Yeşil Çivril Belediyespor, penaltı fırsatını değerlendiremediği karşılaşmada rakibine 30 mağlup oldu.
Çivril İlçe Stadı'nda saat 14.00'te başlayan mücadelede ev sahibi ekip, taraftarı önündeki ilk maçına galibiyet hedefiyle çıktı. Karşılaşmanın 21. dakikasında golü bulan Manavgatspor, ilk yarıyı 10 önde tamamladı. İkinci yarıya baskılı başlayan yeşilbeyazlı ekip, beraberlik golü için rakip kalede etkili olmaya çalıştı. Kazanılan penaltı vuruşundan yararlanamayan Çivril temsilcisi, aradığı golü bulamadı.
Ev sahibi ekibin beraberlik için yüklendiği dakikalarda hızlı hücumlarla etkili olan Manavgatspor, 70. dakikada farkı ikiye çıkardı. Kalan bölümde skoru değiştirmek için ataklarını sürdüren Yeşil Çivril Belediyespor, rakip savunmayı aşamadı. Konuk ekip, 90. dakikada bulduğu golle karşılaşmanın sonucunu belirledi. Mücadele Manavgatspor'un 30'lık üstünlüğüyle sona erdi.
Bu sonuçla Yeşil Çivril Belediyespor, sahasındaki ilk maçında puan alamadı. Karşılaşmanın ardından futbolcuların yaşadığı üzüntü dikkat çekerken, taraftarlar tezahüratlarla takımlarına destek verdi.
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