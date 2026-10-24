Yeşil Çivril Belediyespor evinde yıkıldı: 0-3

Ev sahibi ekibin beraberlik için yüklendiği dakikalarda hızlı hücumlarla etkili olan Manavgatspor, 70. dakikada farkı ikiye çıkardı. Kalan bölümde skoru değiştirmek için ataklarını sürdüren Yeşil Çivril Belediyespor, rakip savunmayı aşamadı. Konuk ekip, 90. dakikada bulduğu golle karşılaşmanın sonucunu belirledi. Mücadele Manavgatspor'un 30'lık üstünlüğüyle sona erdi.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.