Amed Sportif Faaliyetler, Gençlerbirliği maçı hazırlıklarını sürdürdü
Amed Sportif Faaliyetler, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Gençlerbirliği ile deplasmanda yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarına devam etti.
Amed Sportif Faaliyetler, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Gençlerbirliği ile deplasmanda yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarına devam etti.
Yeşil-kırmızılı futbolcular, teknik direktör Besnik Hasi yönetiminde Şehmus Özer Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanda maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Isınma hareketleriyle başlayan idmanda oyuncular, daha sonra atletik koşu çalışması yaptı.
Antrenmanın devamında top çalışmaları gerçekleştiren futbolcular, çift kale maçla idmanı tamamladı.
Amed Sportif Faaliyetler, Gençlerbirliği maçı hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.
Gençlerbirliği-Amed Sportif Faaliyetler karşılaşması, 10 Ekim Cumartesi günü saat 13.30'da Eryaman Stadı'nda oynanacak.
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