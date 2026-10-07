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        Amed Sportif Faaliyetler, Gençlerbirliği maçı hazırlıklarını sürdürdü

        Amed Sportif Faaliyetler, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Gençlerbirliği ile deplasmanda yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarına devam etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.10.2026 - 20:37 Güncelleme:
        Amed Sportif Faaliyetler, Gençlerbirliği maçı hazırlıklarını sürdürdü

        Amed Sportif Faaliyetler, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Gençlerbirliği ile deplasmanda yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarına devam etti.

        Yeşil-kırmızılı futbolcular, teknik direktör Besnik Hasi yönetiminde Şehmus Özer Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanda maçın hazırlıklarını sürdürdü.

        Isınma hareketleriyle başlayan idmanda oyuncular, daha sonra atletik koşu çalışması yaptı.

        Antrenmanın devamında top çalışmaları gerçekleştiren futbolcular, çift kale maçla idmanı tamamladı.

        Amed Sportif Faaliyetler, Gençlerbirliği maçı hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.

        Gençlerbirliği-Amed Sportif Faaliyetler karşılaşması, 10 Ekim Cumartesi günü saat 13.30'da Eryaman Stadı'nda oynanacak.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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