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        DEM Parti Eş Genel Başkanı Bakırhan, Diyarbakır'da konuştu:

        DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, "Bu topraklarda çatışmanın, şiddetin, can ve mal kaybının ne olduğunu çok iyi biliyoruz. Bunları yaşadık. Çok iyi biliyoruz ki barışın kaybedeni yoktur." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.06.2026 - 21:56 Güncelleme:
        DEM Parti Eş Genel Başkanı Bakırhan, Diyarbakır'da konuştu:

        DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, "Bu topraklarda çatışmanın, şiddetin, can ve mal kaybının ne olduğunu çok iyi biliyoruz. Bunları yaşadık. Çok iyi biliyoruz ki barışın kaybedeni yoktur." dedi.

        Bakırhan, DEM Parti ve Demokratik Bölgeler Partisince (DBP) Diyarbakır'ın merkez Yenişehir ilçesindeki Sümerpark'ta düzenlenen programda yaptığı konuşmada, "Terörsüz Türkiye" sürecinin önemini vurguladı.

        Sürece ilişkin Meclis'te adımlar atılmasını beklediklerini ifade eden Bakırhan, şunları kaydetti:

        "Madem böylesine tarihi bir fırsat önümüzde var, bir an önce kalıcı ve onurlu bir barış için kimin üzerine düşüyorsa gereklerini bir an önce yapması gerekiyor. Niye toplandık? İşte bu atılması gereken adımların bir an önce atılması için."

        Van'da ve Mersin'de 27 Haziran'da, Diyarbakır ve İstanbul'da 28 Haziran'da "Demokratik Toplum ve Özgürlük" mitingleri düzenleyeceklerini belirten Bakırhan, "Bu topraklarda çatışmanın, şiddetin, can ve mal kaybının ne olduğunu çok iyi biliyoruz. Bunları yaşadık. Çok iyi biliyoruz ki barışın kaybedeni yoktur." diye konuştu.

        "Toplumsal barışını sağlamış, huzurlu ve mutlu olmayan tek bir ülke gösterebilir misiniz? Kendi sorununu çözmeyenler Orta Doğu'daki ülkelerdir. Otoriter rejimlerdir, demokrasiyi benimsemeyen rejimlerdir. Dolayısıyla bizler barışın kazandırdığına olan inançla, samimiyetle birlikte bu sürece yaklaşmalıyız." ifadelerini kullanan Bakırhan, "bu sürecin barışla sonuçlanacağına inandığını" kaydetti.


        Programa, DBP Eş Genel Başkanları Çiğdem Kılıçgün Uçar ve Keskin Bayındır, bazı DEM Parti milletvekilleri, belediye başkanları ve partililer katıldı.

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