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        Dicle Üniversitesi masa tenisinde il şampiyonu oldu

        Dicle Üniversitesi, Kuruluşlar Arası Masa Tenisi Takım Müsabakalarında il şampiyonu oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.06.2026 - 16:52 Güncelleme:
        Dicle Üniversitesi masa tenisinde il şampiyonu oldu

        Dicle Üniversitesi, Kuruluşlar Arası Masa Tenisi Takım Müsabakalarında il şampiyonu oldu.


        Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce Seyrantepe Spor Salonu'nda organize edilen 2025-2026 Kuruluşlar Arası Masa Tenisi Takımı Müsabakalarına 25 takım katıldı.

        Müsabakalarda, Dicle Üniversitesi birinci, İl Sağlık Müdürlüğü ikinci, Dicle Elektrik üçüncü oldu.


        DÜ takımı, Türkiye Masa Tenisi Federasyonunca 4-6 Temmuz'da Ordu'da gerçekleştirilecek Türkiye finallerinde Diyarbakır'ı temsil etmeye hak kazandı.

        Şampiyonluk kupasını kazanan sporcular, DÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Vahap Özpolat'ı makamında ziyaret etti.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Özpolat, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, sporcuları ve teknik heyeti tebrik etti.


        Özpolat, elde edilen başarının üniversite için gurur vesilesi olduğunu kaydetti.

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