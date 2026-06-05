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        Dicle Üniversitesi BESYO mezunlarını verdi

        Dicle Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu'nda (BESYO) mezuniyet heyecanı yaşandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.06.2026 - 19:49 Güncelleme:
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        Dicle Üniversitesi BESYO mezunlarını verdi

        Dicle Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu'nda (BESYO) mezuniyet heyecanı yaşandı.

        Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, BESYO'dan mezun olan öğrenciler için tören düzenledi.

        Törene, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Siraç Özerdem, Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Şengül Kocaman, BESYO Müdürü Prof. Dr. Veysi Akpolat, SKS Başkanı Fırat Solmaz, RTÜK Bölge Müdürü Ömer Buğday, BESYO Müdür Yardımcıları Nihat Mızrak ve Doç. Dr. Hasan Aykut Aysan, BESYO Antrenörlük Bölümü Başkanı Doç. Dr. Savaş Ayhan, BESYO Yöneticilik Bölümü Başkanı Doç. Dr. Ayşe Demir, Güneydoğu Spor Yazarları Derneği Başkanı ve Çınar İlçe Gençlik ve Spor İl Müdürü Mehmet Yılmaz Bay, Güneydoğu Spor Yazarları Derneği Başkan Vekili Veysi Akar ile çok sayıda davetli katıldı.

        Törende mezun olan öğrencilere belgeleri, farklı spor branşlarında yurt içinde ve yurt dışında başarılı olan sporculara ödül verildi.

        Mezun olan öğrenciler daha sonra keplerini havaya attı.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Siraç Özerdem, yorucu bir sürecin ardında mezun olan öğrencileri tebrik, emek veren akademisyen ve hocalara da teşekkür etti.

        Öğrencilere bundan sonraki hayatlarıyla ilgili tavsiyelerde bulunan Özerdem, "Üniversiteden kopmayın. Mesleğe atılıp hayatınızı kazanmakla beraber akademik kariyer yapmayı da ihmal etmeyin. Hayat boyu öğrenme ve öğretme metoduyla hareket edin." diye konuştu.

        Prof. Dr. Veysi Akpolat ise öğrencilerin, hiçbir şekilde pes etmeden kararlılıkla mesleklerini icra etmeleri gerektiğini ifade etti.

        Akpolat, "Çok önemli bir süreci başarıyla geçtiniz. Mezun olmak önemli olmakla beraber sizin için hayat yeni başlıyor. Ömür boyu devam edecek bir maratona giriyorsunuz. Daima kendinize güvenin, asla pes etmeyin. Sizler spor ruhu taşıyorsunuz, sporun ruhunda da hayat boyu azim ve kararlılık var." ifadelerini kullandı.

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