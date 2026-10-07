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        Diyarbakır ve çevre illerde Gazze'ye destek etkinlikleri düzenlendi

        Diyarbakır, Mardin, Şırnak, Elazığ ve Batman'da İsrail'in Gazze'deki soykırımını protesto etmek ve Filistin'de yaşananlara dikkati çekmek amacıyla etkinlikler düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.10.2026 - 23:17 Güncelleme:
        Diyarbakır ve çevre illerde Gazze'ye destek etkinlikleri düzenlendi

        Diyarbakır, Mardin, Şırnak, Elazığ ve Batman'da İsrail'in Gazze'deki soykırımını protesto etmek ve Filistin'de yaşananlara dikkati çekmek amacıyla etkinlikler düzenlendi.

        Diyarbakır İslami Sivil Toplum Kuruluşları öncülüğünde merkez Kayapınar ilçesi Mahabat Bulvarı üzerindeki Dünya Kavşağı'nda bir araya gelen katılımcılar, Kayapınar Belediyesi Evlendirme Dairesi önüne kadar yürüdü.

        Yürüyüş sırasında grup üyeleri tekbir getirdi, İsrail karşıtı sloganlar attı.

        Grup adına açıklama yapan Anadolu Gençlik Derneği Diyarbakır Şube Başkanı Muhammed Kayan, 3 yıldır İsrail'in Gazze'de gerçekleştirdiği soykırımı ve Gazze halkının yaşadığı acıyı unutmayacaklarını, unutturmayacaklarını söyledi.

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        İsrail'e karşı boykotun önemli bir tepki yöntemi olduğunu belirten Kayan, "Siyonist rejim ne kadar yakıp yıkarsa yıksın, toprağı, izzeti ve Mescid-i Aksa için direnen bir halkı asla teslim alamayacaktır. Gazze'deki son çocuk özgürce gökyüzüne bakana kadar, Mescid-i Aksa'nın üzerindeki işgal gölgesi kalkana kadar ve Batı'nın çifte standartlı düzeni yerine, insan onurunu merkeze alan adil bir dünya kurulana kadar buradayız, ayaktayız ve Filistin halkının yanındayız." diye konuştu.

        Açıklamanın ardından grup, slogan atarak dağıldı.

        - Mardin

        Mardin'de Sivil Toplum Kuruluşları Platformu öncülüğünde merkez Artuklu ilçesi 13 Mart Mahallesi'ndeki Valilik Parkı önünde bir araya gelen kalabalık, "Filistin özgür olana dek" ve "Kudüs ve Gazze ümmetin iman ve izzet davasıdır" yazılı pankartlar açtı.

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        Türk ve Filistin bayraklarıyla tekbir getirip İsrail aleyhine slogan atan vatandaşlar, 15 Temmuz Demokrasi ve Şehitler Parkı'na kadar yürüdü.

        Platformun dönem sözcüsü Kadir Üründü, konuşmasında 3 yıldır Gazze'de insanlık tarihinin en ağır trajedilerinden birinin yaşandığını belirtti.

        İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarını kınayan Üründü, şunları kaydetti:

        "Gazze'de evler, binalar yıkıldı, hastaneler bombalandı, okullar hedef alındı. Çocuklar, kadınlar, yaşlılar, sağlık çalışanları ve gazeteciler katledildi. Milyonlarca insan evinden edildi, açlık, susuzluk ve ilaçsızlıkla ölüme mahkum edildi. Gazze'de yaşananları yalnızca rakamlarla anlatmak mümkün değildir. Biz ilk günden olduğu gibi mazlumun yanındayız. Biz Gazze'nin çocuklarının yanındayız. Biz, Gazzeli, Filistinli, Batı Şerialı kardeşlerimizin, adaletin ve insanlığın yanındayız. Gazze’de işlenen suçların cezasız kalmasını kabul etmiyoruz. "

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        Memur-Sen Diyarbakır İl Başkanı Ramazan Tekdemir de konuşma yaptı.

        Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından İsrail'in saldırılarında hayatını kaybeden Filistinliler için dua edildi.

        Yürüyüşe AK Parti Mardin İl Başkanı Mehmet Uncu, bazı siyasi partilerin temsilcileri, platform üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

        - Şırnak

        Şırnak'ta Şehr-i Nuh Platformu öncülüğünde Yeni Mahalle Geylani Camisi önünde bir araya gelen vatandaşlar, Türk ve Filistin bayraklarıyla İsrail karşıtı slogan attı.

        Platform adına açıklama yapan Abdulnasır Turan, meselenin işgal, sürgün, yerleşimler, abluka ve nesiller boyunca devam eden zulüm olduğunu söyledi.

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        Turan, "Adalet, işgali yönetenlerin değişmesiyle değil, işgalin sona ermesiyle mümkündür. Gerçek adalet, İsrail'in Filistin topraklarındaki işgaline son vermesiyle mümkündür." dedi.

        Programa, Şırnak Üniversitesi Genel Sekreteri Mustafa Cabir Altıntaş, HÜDA PAR Şırnak İl Başkanı Nasuh Sevinik, Memur-Sen İl Başkanı Abdullah Çatı, sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

        - Elazığ

        Elazığ'da, El-Aksa Platformu öncülüğünde Hz. Ali Camisi önünde araçlarıyla bir araya gelen vatandaşlar konvoy oluşturdu.

        Buradan hareket eden konvoydakiler, araçlarından sarkıttıkları Türk ve Filistin bayrakları ve kornalar eşliğinde Hastane, Gazi ve Zübeyde Hanım caddeleri güzergahından Elazığ Belediyesi Bünyamin Eroğlu Kültür ve Kongre Merkezi'ne kadar şehir turu yaptı.

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        Kongre merkezinde düzenlenen programda, Filistin halkının yaşadığı soykırımı ve mücadelesini anlatan sinevizyon gösterimi yapıldı. Hafız Mehmet Bilir, Kur'an-ı Kerim okudu.

        El-Aksa Platformu Dönem Sözcüsü Erdal Altunbaş, burada yaptığı konuşmada, Gazze halkının yaşadığı acıları hissetmek, hissettirmek ve paylaşmak adına bugüne kadar birçok etkinlik düzenlediklerini belirtti.

        Boykota devam edilmesi çağrısında bulunan Altunbaş, Gazze ve Kudüs özgür olana kadar mücadeleye devam edeceklerini dile getirdi.

        - Batman

        Batman'da sivil toplum kuruluşları öncülüğünde, Turgut Özal Bulvarı'nda bir araya gelen grup Filistin bayrakları taşıdı, tekbir getirdi.

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        Gülistan Caddesi'ne kadar yürüyen grup, Filistin'e destek sloganları attı.

        Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından grup adına konuşan Kenan Çaplık, Gazze’de üç yıldır soykırımın sürdüğünü ifade etti.

        Gazze'nin coğrafi bir nokta olmaktan çıktığını ve küresel vicdanın adresi haline geldiğini aktaran Çaplık, "Amacımız yalnızca bir tarihi hatırlamak değil Gazze’de yazılan destansı direnişi, Siyonist barbarlığın gerçek yüzünü ve Müslüman dünyasının omuzlarındaki ağır sorumluluğunu hatırlatmaktır." dedi.

        Basın açıklamasının ardından dua edildi.

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