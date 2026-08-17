Diyarbakır'da baraj gölünde erkek cesedi bulundu

Yapılan incelemede cesedin Hasan D'ye (30) ait olduğu belirlendi.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, jandarma ve Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Su Altı Arama ve Kurtarma ekipleri sevk edildi.

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