Diyarbakır'da çeşitli suçlardan aranan 105 kişi yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) koordinesinde İlçe Jandarma komutanlıkları ekiplerince, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürütüldü.

Bu kapsamda, aralarında "kasten öldürme", "bina içinde muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında hırsızlık", 2uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama", "hırsızlık", "birden fazla kişi tarafından birlikte yağma", "resmi belgede sahtecilik", "kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık", "rüşvet vermek"​​​​​​​ suçlarından arananların da bulunduğu 105 kişi yakalandı.

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Şüpheliler işlemlerin ardından adli makamlara sevk edildi.