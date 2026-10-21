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        Diyarbakır'da haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 85 kişi yakalandı

        Diyarbakır'da jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 85 kişi yakalandı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 21.10.2026 - 10:29 Güncelleme:
        Diyarbakır'da haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 85 kişi yakalandı

        Diyarbakır’da jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 85 kişi yakalandı.

        Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı, suçların önlenmesi ve adli makamlarca haklarında yakalama emri bulunan "asayiş ve diğer suçlardan aranan" kişilerin yakalanmasına yönelik Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) koordinesinde İlçe Jandarma Komutanlıkları ile operasyon düzenlendi. İcra edilen operasyonlarda aralarında "kasten öldürme, bina içinde muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında hırsızlık, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama, hırsızlık, birden fazla kişi tarafından birlikte yağma, kamu görevlisinin resmi belgede sahteciliği, kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık, rüşvet vermek" suçlarından aranan kişilerin de bulunduğu, 1020 yıl arası 2, 510 yıl arası 16, 25 yıl arası 54, 2 yıl altı 13 olmak üzere toplamda 85 kişi yakalandı. Yakalanan 85 kişi adli makamlara sevk edildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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