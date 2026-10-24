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        Diyarbakır'da husumetli iki aile barıştırıldı

        Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde husumetli iki aile düzenlenen törenle barıştırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.10.2026 - 17:10 Güncelleme:
        Diyarbakır'da husumetli iki aile barıştırıldı

        Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde husumetli iki aile düzenlenen törenle barıştırıldı.

        Yıldız ve Öztürk aileleri arasında 17 Mart 2023'te hayvan otlatma nedeniyle husumet başladı.

        Kanaat önderlerinin girişimiyle aileler husumete son vermeyi kabul etti.

        Gürüz Jandarma Karakol Komutanlığında bir araya gelen aileler, Kur'an-ı Kerim okunması ve dua edilmesinin ardından birbirlerine sarılarak barıştı.

        Aileler, barış için girişimlerde bulunanlara teşekkür etti.​​​​

        Programa, Çermik Kaymakamı Adem Karataş, Çermik Belediye Başkanı Şehmus Karamehmetoğlu, İlçe Müftüsü Burhan Kızılarslan, kanaat önderleri ve aileler katıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

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