Diyarbakır'da husumetli iki aile barıştırıldı

Gürüz Jandarma Karakol Komutanlığında bir araya gelen aileler, Kur'an-ı Kerim okunması ve dua edilmesinin ardından birbirlerine sarılarak barıştı.

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