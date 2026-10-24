MHP Diyarbakır İl Başkanı Özcoşar sokak sokak gezerek 'Terörsüz Türkiye' sürecini anlatıyor

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Diyarbakır İl Başkanı Hasan Özcoşkun, Diyarbakır'da ilçe ilçe, sokak sokak gezerek 'Terörsüz Türkiye' sürecini esnaf ve vatandaşlara anlatıp, sürecin yansımaları ile ilgili görüş alıyor.

Her gün farklı ilçe ve bölgede ziyaretlerini sürdüren MHP Diyarbakır İl Başkanı Hasan Özcoşkun, Sur ilçesinde Dağkapı Meydanı ve Nebii Camii çevresindeki esnaf ve vatandaşları ziyaret ederek talep ve sorunlarını dinledi. Ziyaret sırasında vatandaşlar, Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin görüşlerini dile getirerek MHP Lideri Devlet Bahçeli’ye teşekkürlerini iletti. Gittiği her yerde 'Terörsüz Türkiye' sürecini anlatan Özcoşkun, vatandaşlar ve esnafın yoğun bir ilgisiyle karşılaşıyor. Esnaf ve vatandaşlar, 'Terörsüz Türkiye' süreci nedeniyle Diyarbakır'da oluşana huzurun devam etmesini ve bu sürecin mimarı olan Devlet Bahçeli'ye minnet duyduklarını dile getirdi. Başkan Özcoşkun'da sürecin tamamına ermesi için MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin yoğun bir mesai harcadığını söyledi.

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Terörün olmadığı Sur sokaklarının daha huzurlu olduğunu ifade eden Başkan Özcoşkun, artık bundan sonra bu bölgelerde turizmin hak ettiği noktaya ulaşacağını ve bunun da şehrin ekonomisine ciddi katkılar sağlayacağını dile getirdi.

Esnaf ve vatandaşlardan Devlet Bahçeli'ye davet

MHP Diyarbakır İl Başkanı Hasan Özcoşar'ın ziyaret edip sorun ve taleplerini dinlediği esnaf ve vatandaşlar Devlet Bahçeli'ye olumlu tepki gösteriyor. Esnaf ve vatandaşlar, sürecin mimarı olan MHP Lideri Devlet Bahçeli'yi Diyarbakır'a davet etti. Devlet Bahçeli'yi Diyarbakır'da görmekten büyük onur duyacaklarını dile getiren esnaf ve vatandaşlar, bu taleplerini de İl Başkanı Özcoşkun'a iletti.