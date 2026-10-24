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        Türk Kızılay Sur Şubesinden öğrencilere kırtasiye ve çanta desteği

        Türk Kızılay Sur Şubesince öğrencilere kırtasiye seti ve çanta desteğinde bulunuldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.10.2026 - 15:08 Güncelleme:
        Türk Kızılay Sur Şubesinden öğrencilere kırtasiye ve çanta desteği

        Türk Kızılay Sur Şubesince öğrencilere kırtasiye seti ve çanta desteğinde bulunuldu.

        Türk Kızılay Sur Şube Başkanı Gülhan Sönmez, yaptığı açıklamada, çocukların eğitim hayatına katkı sunmanın ve onların mutluluğuna ortak olmanın kendileri için önemli olduğunu belirtti.

        Her çocuğun eğitim yolculuğunda kendisini değerli hissetmesini ve geleceğe umutla bakmasını istediklerini ifade eden Sönmez, şunları kaydetti:

        "Çocuklara hediye ettiğimiz çanta ve kırtasiye setlerinin öğrencilerimizin okul hayatına katkı sağlamasını diliyoruz. Çantasını sırtlayan her çocuğun yüzündeki gülümseme bize bu tür çalışmaların ne kadar kıymetli olduğunu bir kez daha hatırlatıyor. Eğitime yapılan her katkıyı ülkemizin geleceğine yapılan bir yatırım olarak görüyoruz. Çocuklarımızın daha iyi şartlarda eğitim alabilmesi için imkanlarımız ölçüsünde destek olmaya, kurumlarımız ve gönüllülerimizle dayanışmayı güçlendirmeye devam edeceğiz."

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        Galeri

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