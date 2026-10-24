Diyarbakır'da kaza sonrası taraflar birbirine girerek caddeyi ringe çevirdi

Edinilen bilgilere göre, dün ilçenin Diclekent Bulvarı'nda şehir içi minibüs ile otomobil kazaya karıştı. Kaza sonrası tarafların sözlü tartışması kavgaya dönüştü. Caddeyi ringe çeviren taraflar, vatandaşların araya girmesiyle ayrıldı. İhbar üzerine olay yerine polis ekibi sevk edildi. Taraflar, kaza tutanağının alınmasıyla olay yerinden ayrıldı.

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