Sahte araç kiralama siteleriyle dolandırıcılığa 12 tutuklama

DİYARBAKIR merkezli 10 ilde, kurdukları sahte internet siteleri üzerinden ucuz araç kiralama vaadiyle dolandırıcılık yaptığı belirlenen çeteye yönelik düzenlenen ‘Patinaj’ operasyonunda gözaltına alınan 15 şüpheliden 12’si tutuklandı. Şüphelilerin banka hesaplarında 226 milyon 104 bin 370 TL işlem hacmi tespit edildi. 51 banka hesabına el konuldu.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen projeli çalışmada, şüphelilerin sahte araç kiralama siteleri kurduğu belirlendi. Arama motorlarında piyasa fiyatlarının altında araç kiralama ilanları yayımlayan şüphelilerin, uygun fiyatlardan yararlanmak isteyenleri sahte sitelere yönlendirerek haksız kazanç sağladığı tespit edildi. 20 Ekim’de Diyarbakır merkezli İstanbul, Antalya, Aydın, Mersin, Hatay, Gaziantep, Elazığ, Bingöl ve Batman’da belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda 15 şüpheli gözaltına alındı.

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Şüphelilerin banka hesaplarını da inceleyen ekipler, toplam 226 milyon 104 bin 370 TL işlem hacmi bulunduğunu belirledi. Suç gelirleriyle mücadele kapsamında da 51 banka hesabına el konuldu. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 15 şüpheliden 12’si çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer şüphelilerin ise işlemlerinin sürdüğü bildirildi.