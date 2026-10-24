Diyarbakır merkezli 10 ilde düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda 12 zanlı tutuklandı

Zanlıların banka hesaplarındaki toplam işlem hacminin 226 milyon 104 bin 370 lira olduğu belirlendi.

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