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        Diyarbakır merkezli 10 ilde düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda 12 zanlı tutuklandı

        Diyarbakır merkezli 10 ilde düzenlenen operasyonda sahte internet siteleri üzerinden ucuz araç kiralama vaadiyle dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 15 şüpheliden 12'si tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.10.2026 - 08:23 Güncelleme:
        Diyarbakır merkezli 10 ilde düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda 12 zanlı tutuklandı

        Diyarbakır merkezli 10 ilde düzenlenen operasyonda sahte internet siteleri üzerinden ucuz araç kiralama vaadiyle dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 15 şüpheliden 12'si tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince yürütülen çalışma kapsamında zanlıların gerçeğini aratmayan sahte araç kiralama siteleri kurdukları belirlendi.

        Piyasa fiyatlarının altında araç kiralama ilanları yayımlayan şüphelilerin, uygun fiyatlardan yararlanmak isteyen kişileri bu sitelere yönlendirerek haksız kazanç sağladıkları tespit edildi.

        Ekipler, 20 Ekim'de Diyarbakır, İstanbul, Antalya, Aydın, Mersin, Hatay, Gaziantep, Elazığ, Bingöl ve Batman'da belirlenen adreslere eş zamanlı "Patinaj" operasyonu düzenledi.

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        Operasyonda 15 şüpheli gözaltına alındı.

        Zanlıların banka hesaplarındaki toplam işlem hacminin 226 milyon 104 bin 370 lira olduğu belirlendi.

        Çalışmalar kapsamında 51 banka hesabına el konuldu.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 12'si çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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