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        Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Diyarbakır'da ziyaretlerde bulundu

        Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Diyarbakır'da çeşitli temaslarda bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.10.2026 - 17:05 Güncelleme:
        Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Diyarbakır'da ziyaretlerde bulundu

        Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Diyarbakır'da çeşitli temaslarda bulundu.

        Erbakan, beraberindeki partililerle Diyarbakır'daki bazı belediyelerden işten çıkarılan ve Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi binasının yanında kurdukları çadırda eylem yapan işçileri ziyaret etti.

        İşçilerle görüşerek sorunlarını dinleyen Erbakan, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, işçilerin herhangi bir gerekçe gösterilmeden işten çıkarıldıklarını belirterek, Meclis'te yapacakları toplantılarda bu konuyu gündeme getireceklerini söyledi.

        Bir gazetecinin "Terörsüz Türkiye" süreciyle ilgili değerlendirmelerini sorması üzerine Erbakan, şunları kaydetti:

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        "Şu anda ilk aşamada silahların örgüt tarafından teslim edilmesi ve örgütün tamamen tasfiye sürecine girmesi, bunun da Milli Güvenlik Kurulu tarafından onaylanması gerekiyor. Bu adım atıldıktan sonra diğer adımların atılması gündeme gelecektir. Somut olarak kanunda kabul edilen adımlar belli."

        Erbakan, partilerinin bölgedeki oy oranına değinerek, "31 Mart'taki yerel seçimlerde Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde yüzde 13,5, Türkiye genelinde de yüzde 7 oy aldık. Yeniden Refah Partisi, Doğu ve Güneydoğu'da, Türkiye genelinde aldığı oyun iki misli oy oranına ulaşmış durumda. Bu da rahmetli Necmettin Erbakan Hocamızın bölgeyle geliştirdiği bağların halen tazeliğini koruduğunu, bölge insanının Erbakan Hocamızı sevdiğini, vefa duygusuna sahip olduğunu, bu sevgiyi Yeniden Refah Partimize yansıttığını gösteriyor. İnşallah önümüzdeki seçimlerde hem Türkiye genelinde hem de bölgede daha yüksek bir oy oranına ulaşmayı hedefliyoruz." diye konuştu.

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        Daha sonra Sur ilçesindeki Gazi Caddesi esnafını ziyaret eden Erbakan, vatandaşlarla görüştü, sorun ve taleplerini dinledi.

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