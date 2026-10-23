Diyarbakır'da PTT'nin 186. kuruluş yıl dönümü kutlandı

Diyarbakır'da Posta ve Telgraf Teşkilatı'nın (PTT AŞ) 186. kuruluş yıl dönümünü dolayısıyla kutlama programı düzenlendi.​​​​​​​

PTT Diyarbakır 9. Bölge Müdürü Hakan Aydoğmuş, gazetecilere yaptığı açıklamada, PTT'nin Türkiye'nin en köklü ve güvenilir kurumlarından biri olduğunu söyledi.

PTT AŞ'nin, 186 yıllık köklü geçmişinden aldığı birikimle posta kargodan lojistiğe, e-ticaretten bankacılığa, filateliden dijital hizmetlere ve uluslararası iş birliklerine kadar geniş bir alanda çalışmalarını sürdürdüğünü kaydeden Aydoğmuş, şunları aktardı:

"Milli Mücadele döneminden Cumhuriyet'in ilk yıllarına uzanan tarihsel süreçte ülkenin gelişimine tanıklık eden PTT AŞ, yenilikçi çözümlerle bugün de teknolojik altyapısını güçlendirmeye, vatandaşların değişen ihtiyaçlarına yönelik hizmetlerini geliştirmeye ve operasyonel kapasitesini artırmaya devam ediyor. PTT AŞ'nin temel faaliyet alanlarından biri olan PTT Kargo, Türkiye genelindeki yaygın hizmet ağıyla milyonlarca gönderiyi alıcısına ulaştırıyor. Müşteri odaklı hizmet anlayışını dijital dönüşüm hamleleriyle pekiştiren PTT AŞ, stratejik hedefleri doğrultusunda müşteri ilişkilerini güçlendirmek ve hizmet kalitesini artırmak amacıyla yapay zeka destekli teknolojileri, operasyonlarına entegre etmeyi sürdürüyor. PTT'nin kuruluş yıl dönümünü kutluyor, kurumumuzun bugünlere ulaşmasında emeği geçen tüm çalışanlarımıza ve bize duydukları güvenle gücümüze güç katan vatandaşlarımıza teşekkür ediyoruz."

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Kutlamalar kapsamında PTT Sur Şubesinde işlem yaptıran 186. müşteri Muhlis Kılıç'a, Aydoğmuş tarafından pul koleksiyonu hediye edildi.