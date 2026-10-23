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        DTSO Başkanı Kaya: ''Diyarbakır'ın sorunlarını Ankara'ya taşıyacağız''

        Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası (DTSO) Meclisi, yeni dönemin ilk toplantısını gerçekleştirdi. Meclis Başkanı Şeyda Arslantaş'ın yönettiği toplantıda konuşan DTSO Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kaya, yeni dönemin yol haritasını açıklarken, bölgesel kalkınma, sektörel çalışmalar, sivil toplum kuruluşlarıyla ortak hareket etme ve Diyarbakır'ın yatırım sorunlarını Ankara'nın gündemine taşıma mesajı verdi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 23.10.2026 - 09:59 Güncelleme:
        DTSO Başkanı Kaya: ''Diyarbakır'ın sorunlarını Ankara'ya taşıyacağız''

        Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası (DTSO) Meclisi, yeni dönemin ilk toplantısını gerçekleştirdi. Meclis Başkanı Şeyda Arslantaş’ın yönettiği toplantıda konuşan DTSO Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kaya, yeni dönemin yol haritasını açıklarken, bölgesel kalkınma, sektörel çalışmalar, sivil toplum kuruluşlarıyla ortak hareket etme ve Diyarbakır’ın yatırım sorunlarını Ankara’nın gündemine taşıma mesajı verdi.

        Yeni meclis üyelerine başarılar dileyen Mehmet Kaya, seçim sürecinde oluşan birlikteliğin önemine dikkat çekerek, DTSO’nun önümüzdeki dört yılda kent ekonomisi ve bölgesel kalkınma konusunda daha etkin bir rol üstleneceğini söyledi. DTSO’nun yeni döneminde izlenecek yaklaşımı ortaya koyan Kaya, ekonomik kalkınmanın barış sürecinin en önemli ayaklarından biri olduğunu belirterek, şunları söyledi:

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        "Yeni dönemin hepimize hayırlı olmasını diliyorum. İnanıyorum ki Diyarbakır’ımıza ve ülkemize önemli işler yapacak bir meclis oluştu. TOBB tarihinde en fazla adayın çıktığı dönemlerden birinde Diyarbakır’ın böyle bir birlikteliği yakalaması kentimiz ve bölgemiz açısından oldukça önemli. Bu dönem odamız, özellikle bölgesel kalkınma konusunda önemli bir misyon üstlenecek. Seçim döneminde de ifade ettiğimiz gibi, çözüm süreciyle birlikte sürecin en önemli ayaklarından birinin ekonomi olduğunu söylüyorduk. Artık yalnızca yakınmayacağız. Bilimsel verilere dayanan, uygulanabilir ve sürdürülebilir öneriler sunacağız."

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        Daha genç ve katılımcı bir meclis

        Yeni meclisin önceki dönemlere kıyasla daha genç bir yapıya sahip olduğunu belirten Kaya, üyelerin çalışma isteğinin kendilerine umut verdiğini dile getirdi. Meclis üyeleri, yönetim kurulu, kadın ve genç girişimciler kurulları ile diğer oda yapılanmalarının ortak çalışmasının sürdürüleceğini kaydeden Kaya, katılımcı yönetim anlayışının yeni dönemde de korunacağını ifade etti. Kaya, "İlk gözlemlerimiz, arkadaşlarımızın önemli bir bölümünün bu çalışmalarda yer almak istediğini gösteriyor. Biz de önümüzdeki dört yıl boyunca tüm kapıları açarak bu çalışma azmini desteklemeye çalışacağız" dedi.

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        STK’larla ortak yapı kurulacak

        İş dünyasını temsil eden sivil toplum kuruluşlarıyla daha kapsayıcı bir çalışma modeli oluşturmayı hedeflediklerini belirten Kaya, DTSO’nun kentteki ekonomik ve toplumsal aktörlerle birlikte hareket edeceğini söyledi. Kaya, bu amaçla yeni bir ortak çalışma yapısı oluşturacaklarını belirterek, şöyle konuştu:

        "İş dünyasını temsil eden sivil toplum kuruluşlarıyla yaptığımız görüşmelerde, tüm kesimleri kapsayan bir Ticaret ve Sanayi Odası Meclisi oluşturacağımızın sözünü verdik. Sivil toplum örgütlerini de çalışmalarımıza dahil ederek birlikte hareket edeceğiz. Kentteki tüm iş dünyası temsilcilerini bir araya getirecek bir yapı kuracağız. Bu yapının adını ve çalışma biçimini birlikte belirleyeceğiz. Bundan sonraki çalışmalarımızın önemli bir bölümü bu eksende ilerleyecek."

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        DTSO’nun yeni dönemde sektörel sorunları daha fazla gündeme taşıyacağını kaydeden Kaya, meslek komiteleri ile kamu kurumları arasındaki iletişimi güçlendireceklerini ve sürekli ortak toplantıların düzenleneceğini aktardı. Meclis üyelerinden temsil ettikleri sektörler ve kentle ilgili yatırım taleplerini kısa sürede odaya iletmelerini isteyen Kaya, şunları söyledi:

        "Diyarbakır’ın çözülmesi gereken temel sorunlarından Ankara’da ele alınması gereken ne varsa sizlerden bekliyoruz. Temsil ettiğiniz sektörlerin ve kentin ihtiyaçlarını bize iletin. Bunları dosya haline getirerek ilgili bakanlıkların Plan ve Bütçe Komisyonlarının gündemine taşımak istiyoruz. Böylece Diyarbakır’ın sorunları, ilgili bakanların ve milletvekillerinin bulunduğu komisyonlarda gündeme gelecek. Bakanlıklardan somut yanıtlar alınmasını ve taleplerimizin bütçelerde karşılık bulmasını sağlamaya çalışacağız."

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        "Çevre yolunun bütçesi yok, vaatleri somutlaştırmalıyız"

        Diyarbakır’ın ulaşım altyapısındaki eksikliklere dikkat çeken Kaya, çevre yolu, hızlı tren ve karayolu yatırımlarının somut bütçe ve ödeneklerle desteklenmesi gerektiğini söyledi. Kaya, kamuoyunda yatırımlara ilişkin dile getirilen açıklamaların bütçe karşılığıyla birlikte değerlendirilmesi gerektiğini belirterek, şu ifadeleri kullandı:

        "Çevre yolundan hızlı trene, duble yollardan diğer ulaşım yatırımlarına kadar Diyarbakır’da önemli eksiklikler var. Hızlı tren için 2030 yılına kadar proje çalışması yapılacağı ifade ediliyor. Bunları somutlaştırmamız gerekiyor. 2027 yılında hangi yatırımı talep ediyorsak bunun için bütçeye kaynak konulmasını sağlamalıyız. Aksi takdirde açıklamalar vaat olmaktan öteye geçmez."

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        Kaya, daha önce yürütülen girişimlerin bazı yatırımlar ve destekler üzerinde etkili olduğunu belirterek, yeni dönemde de aynı yöntemi daha güçlü bir şekilde sürdüreceklerini ifade etti.

        Dört yıllık dönemde ortak çalışma vurgusu

        Yeni meclisin ilk toplantısında üyelerden aktif katılım ve çözüm odaklı yaklaşım beklediğini dile getiren Kaya, DTSO’nun hem iş dünyasının ihtiyaçlarının karşılanması hem de kamu yatırımlarının kente kazandırılması konusunda aracılık rolünü güçlendireceğini söyledi. Kaya, "Önümüzde dört yıllık bir dönem var. Bu süreyi birlikte çalışarak değerlendireceğiz. Diyarbakır’ın ihtiyaç duyduğu kamu ve yerel yönetim yatırımlarının kente sağlıklı biçimde ulaşması için önemli bir aracılık görevi üstleneceğiz. Üyelerimizin sorunlarına çözüm üretmek için de hep birlikte çalışacağız" şeklinde konuştu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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