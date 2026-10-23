Diyarbakır'da faciadan dönüldü: Freni boşalan kamyon mahalleye girdi
Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde park halindeyken freni boşalan kamyon evin bahçe duvarına çarptı. Korku dolu anların yaşandığı kazada ölen ya da yaralanan olmazken, ev ve araçta maddi hasar meydana geldi.
Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde park halindeyken freni boşalan kamyon evin bahçe duvarına çarptı. Korku dolu anların yaşandığı kazada ölen ya da yaralanan olmazken, ev ve araçta maddi hasar meydana geldi.
Olay, sabah saatlerinde Tepe Mahallesi Çüngüş yolu kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre yol kenarında park halindeki kamyonun freni boşaldı. Bir anda hareket eden araç mahallede bir evin bahçesinin duvarına çarparak durabildi. Kazada herhangi bir can kaybı ve yaralanma olmazken kamyon ve evde maddi hasar oluştu. Kamyon, vinç yardımıyla bulunduğu yerden çıkarıldı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
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