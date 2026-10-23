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        Fatih Erbakan: Ana dilin öğrenilmesine hiçbir zaman karşı çıkmadık

        YENİDEN Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, 'Terörsüz Türkiye Süreci' ile ilgili olarak, "Asıl olarak şu anda benim gördüğüm, silahsızlanma süreci ve örgütün tasfiyesi süreci bekleniyor. Ana dilin öğrenilmesine de hiçbir zaman karşı çıkmadık. Biz resmi dilin birden fazla olmasının problem olacağını ifade etmiştik. Resmi dilin bir devlette bir tane olması uygundur. Ama diğer diller, konuşulan diller mutlaka eğitimle desteklenmeli, konuşulmalı ve yaşatılmalıdır diye ifade ettik" dedi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.10.2026 - 15:30 Güncelleme:
        Fatih Erbakan: Ana dilin öğrenilmesine hiçbir zaman karşı çıkmadık

        YENİDEN Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, ‘Terörsüz Türkiye Süreci’ ile ilgili olarak, “Asıl olarak şu anda benim gördüğüm, silahsızlanma süreci ve örgütün tasfiyesi süreci bekleniyor. Ana dilin öğrenilmesine de hiçbir zaman karşı çıkmadık. Biz resmi dilin birden fazla olmasının problem olacağını ifade etmiştik. Resmi dilin bir devlette bir tane olması uygundur. Ama diğer diller, konuşulan diller mutlaka eğitimle desteklenmeli, konuşulmalı ve yaşatılmalıdır diye ifade ettik” dedi.

        Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, çeşitli temaslarda bulunmak üzere geldiği Diyarbakır’da, cuma namazını Sur ilçesindeki Ulu Cami’de kıldı. Ardından esnaf ziyaretlerinde bulunan Erbakan, ardından Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi tarafından işten çıkarıldıklarını belirterek belediye binası önünde oturma eylemi yapan işçileri de ziyaret etti. Erbakan’a İl başkanı Ali Erdem eşlik etti. Erbakan, burada yaptığı açıklamada, “Burada çadırı ziyaretimizde gerçekten de üzücü bir tabloyla karşılaştık. Bin 200 tane belediye çalışanı herhangi bir gerekçe gösterilmeden, herhangi bir sebep olmadan belediye tarafından işten çıkartılmış. Ve burada asıl sebebin maalesef ideolojik sebepler olduğuna dair ciddi kanaatler var” dedi.

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        ‘Terörsüz Türkiye’ süreci ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Erbakan, “Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde çok büyük bir ekseriyetle kanun kabul edildi. Bu kanunda açık bir şekilde yer alan hüküm bir defa örgütün silahlarını teslim etmesi, bu silahların teslim edildiğinin Milli Güvenlik Kurulu’nca tespiti, onaylanması ve arkasından da gerekli adımların atılmasına yönelik bir kanundu. Dolayısıyla şu anda ilk aşamada silahların örgüt tarafından teslim edilmesi ve örgütün tamamen tasfiye sürecine girmesi, bunun da Milli Güvenlik Kurulu tarafından onaylanması gerekiyor. Bu adım atıldıktan sonra dediğim gibi diğer adımların atılması gündeme gelecektir. Tabii biz bunların referandumla millete sorulması gerektiğini ifade etmiştik. Ancak referandum yolu tercih edilmedi. Asıl olarak şu anda benim gördüğüm tabii silahsızlanma süreci ve örgütün tasfiyesi süreci bekleniyor” diye konuştu.

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        ‘RESMİ DİLİN BİR DEVLETTE BİR TANE OLMASI UYGUNDUR’

        Ana dilde eğitime hiçbir zaman karşı çıkmadıklarını belirten Erbakan, “Ana dilin öğrenilmesine de hiçbir zaman karşı çıkmadık. En son Van'daydık geçen hafta. Van'da İpekyolu İlçe Kongremizdeki konuşmamızda da ana dilde eğitim konusunun bölge insanının bir hakkı olduğunu ve iktidar olursak bunu mutlaka çözüme kavuşturacağımızı ifade ettik. Biz resmi dilin birden fazla olmasının problem olacağını ifade etmiştik. Resmi dilin bir devlette bir tane olması uygundur. Ama diğer diller, konuşulan diller mutlaka eğitimle desteklenmeli, konuşulmalı ve yaşatılmalıdır diye ifade ettik. Orada bir küçük yanlış anlaşılma olmuş. Ana dilin kullanılması, konuşulması doğuştan gelen bir haktır ve kimsenin bunu engellemeye hakkı yoktur. Öğretilmesi, ana dilde eğitim yapılması da yine talep olması halinde bir haktır ve yerine getirilmesi gerekir. Sadece devletin resmi dili sadece Türkçe olması gerekir diye ifade etmiştik. Burada bir karışıklık yaşanmış” ifadelerini kullandı.

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