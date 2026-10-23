Rennes Belediyesi teknik heyetinden Diyarbakır'da atık yönetimi incelemesi

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi ile Fransa’nın Rennes kenti arasındaki kardeş şehir ilişkileri kapsamında yürütülen teknik iş birliği çalışmaları çerçevesinde, Rennes Metropolünden gelen heyet Diyarbakır’ın katı atık yönetim sistemini yerinde inceliyor. 1924 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilen teknik ziyaret kapsamında, kentteki atık yönetimi uygulamaları, tesislerin işleyişi ve geliştirilmesi gereken alanlar değerlendiriliyor.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi ile Fransa’nın Rennes kenti arasındaki uzun yıllara dayanan kardeş şehir ilişkileri, teknik iş birliği çalışmalarıyla güçlenmeye devam ediyor. Bu kapsamda Rennes Belediyesi’nden gelen teknik heyet, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinin katı atık yönetimi sistemini yerinde incelemek ve iki belediye arasında geliştirilebilecek ortak çalışma alanlarını değerlendirmek üzere kentte teknik ziyaret gerçekleştirdi. Rennes Belediyesi Uluslararası İlişkiler Departmanı Yöneticisi Simon Letonturier, Atık Yönetimi Departmanı Yöneticisi Marie Neuschwander ve Tesisler ve Yeniden Kullanım Sorumlusu Benoît Guigue’den oluşan heyet, ziyaret programı kapsamında belediyenin ilgili birimleriyle bir araya gelerek yürütülen çalışmalar hakkında bilgi alıyor.

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Atık yönetimi uygulamaları yerinde inceleniyor

Teknik ziyaret kapsamında İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Dairesi Başkanlığı ile Agroekoloji İklim Okulu ziyaret edilirken, Kayapınar’daki atık ayrıştırma pilot uygulama alanı ve Kayapınar Atık Getirme Merkezini de inceledi. Heyet ayrıca geri kazanım ve atık yağ tesisleri, Tıbbi Atık Bertaraf Tesisi, Hafriyat Atıkları Bertaraf Sahası, Mardin ve Karacadağ Atık Aktarma İstasyonları ile Biyogaz Tesisi’nde incelemelerde bulundu. Program kapsamında Dicle Vahşi Atık Depolama Alanı, Ergani Aktarma İstasyonu ve Sümerpark Güneş Evi de ziyaret edildi. Saha incelemelerinde atıkların toplanması, taşınması, ayrıştırılması, geri kazanılması ve bertaraf edilmesine yönelik uygulamalar ele alınırken, tesislerin teknik kapasiteleri, altyapı olanakları ve mevcut sistemin geliştirilmesine yönelik ihtiyaçlar değerlendirildi.

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Sürdürülebilir atık yönetimi için ortak çalışma hedefi

Ziyaretin temel hedefleri arasında, Diyarbakır’ın mevcut katı atık yönetimi sisteminin teknik açıdan değerlendirilmesi, iyi uygulama örneklerinin paylaşılması ve iki belediye arasında sürdürülebilir çevre politikaları doğrultusunda yeni iş birliği alanlarının belirlenmesi bulunuyor. Teknik incelemelerin ardından Rennes heyetinin saha gözlemleri ve değerlendirmelerinin Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinin ilgili birimleriyle birlikte ele alınması hedefleniyor. Bu doğrultuda atıkların kaynağında ayrıştırılması, geri dönüşüm ve yeniden kullanım uygulamalarının geliştirilmesi, atık yönetimi altyapısının iyileştirilmesi, teknik personelin kapasitesinin artırılması ve çevresel farkındalık çalışmalarının güçlendirilmesi gibi başlıklarda iş birliği olanakları değerlendirilecek.

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Teknik iş birliğinin geliştirilmesi amaçlanıyor

Saha incelemeleri sonrasında belirlenmesi öngörülen ortak çalışma başlıkları doğrultusunda, iki belediye arasındaki teknik bilgi ve deneyim paylaşımının sürdürülmesi, ortak proje önerilerinin hazırlanması ve ulusal ve uluslararası finansman olanaklarının araştırılması amaçlanıyor.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Rennes Belediyesi ile yürütülen teknik iş birliği aracılığıyla kentin çevresel sürdürülebilirlik hedeflerine katkı sunmayı, mevcut atık yönetimi uygulamalarının geliştirilmesine yönelik çözüm önerileri oluşturmayı ve iki kent arasındaki kardeş şehir ilişkilerini somut projelerle güçlendirmeyi hedefliyor.