Çermik Belediyesi Aile Destek ve Danışma Merkezi hizmete girdi

Diyarbakır’ın Çermik İlçe Belediyesi tarafından yapılan Aile Destek Ve Danışma Merkezi hizmete girdi.

Çermik Belediyesi hizmet binası yan tarafında açılan merkez, ailelere sosyal destekte bulunacak ve ailelere danışmanlık hizmeti verecek. Çermik Belediye Başkanı Şehmus Karamehmetoğlu, aile yapısını korumak, bağları güçlendirmek ve hemşehrilerin yanında olmak amacıyla hayata geçirdikleri Aile Destek ve Danışma Merkezinin hizmete açıldığını söyledi. Karamehmetoğlu, ‘’Uzman kadromuz eşliğinde psikolojik danışmanlık, aile içi iletişim, çocuk ve genç gelişimi ile sosyal destek hizmetleri ile sizlerin yanındayız’’ dedi.