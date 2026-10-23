Demir profile sıkışan yavru kedinin kurtarılma anı kask kamerasında

Dicle Üniversitesi yerleşkesinde bulunan bir marketin içinde demir profilin içine yavru kedinin sıkıştığı fark edildi. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine olay yerine Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekibi yönlendirildi. İtfaiye erleri, spiral ile demiri keserek kediyi kurtardı. Kurtarma anları itfaiye erinin kask kamerasınca kaydedildi.

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