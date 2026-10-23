Diyarbakır'da demir profile sıkışan kedinin kurtarılması kask kamerasında
Diyarbakır'da bir marketin içindeki demir profile sıkışan kedinin kurtarılma anı, itfaiye erinin kask kamerasınca kaydedildi.
Giriş: 23.10.2026 - 20:25 Güncelleme:
Diyarbakır'da bir marketin içindeki demir profile sıkışan kedinin kurtarılma anı, itfaiye erinin kask kamerasınca kaydedildi.
Dicle Üniversitesi (DÜ) yerleşkesindeki bir markette yavru kedinin demir profile sıkıştığı tespit edildi.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin çalışması sonucu çıkarılan kedi yavrusu doğaya bırakıldı.
Öte yandan, kedinin kurtarılma anı itfaiye erinin kask kamerasınca kaydedildi.
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