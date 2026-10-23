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        Diyarbakır'da "Emanete Sadakat, Kahramanlara Vefa" programı düzenlendi

        Anadolu Şehit Aileleri Gazileri ve Güvenlik Korucuları Vakfı (AŞAV) Diyarbakır Şubesince "Emanete Sadakat, Kahramanlara Vefa" programı düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.10.2026 - 19:14 Güncelleme:
        Diyarbakır'da "Emanete Sadakat, Kahramanlara Vefa" programı düzenlendi

        Anadolu Şehit Aileleri Gazileri ve Güvenlik Korucuları Vakfı (AŞAV) Diyarbakır Şubesince "Emanete Sadakat, Kahramanlara Vefa" programı düzenlendi.

        Cahit Sıtkı Tarancı Kültür Merkezi'nde düzenlenen programda konuşan AŞAV Başkanı Ziya Sözen, programa katılan şehit ailelerine ve gazilere teşekkür etti.

        Sözen, "Bu ülkenin huzurunda, dalgalanan bayrağında, güvenle açılan her okul kapısında sevdiklerinizin hatırası vardır. Bedeninizde taşıdığınız her iz, bu milletin vicdanına bırakılmış bir emanettir. Sizlerin ihtiyacı hürmetle dinlenmek, hakkınıza ulaşmak ve hayatın her alanında yanınızda güçlü bir dayanışma görmektir. AŞAV olarak sorumluluğumuzu biliyoruz. Bir ailemizin kapısını çalmak, bir gazimizin derdini dinlemek, bir evladımızın eğitimine destek olmak bizim için vefanın gereğidir. Çünkü emanete sahip çıkmak, sözün sorumluluğunu üstlenmektir." dedi.

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        Kendisinin de bir şehit çocuğu olduğunu dile getiren Sözen, "Biz başka anneler ağlamasın, başka çocuklar yetim kalmasın istiyoruz. Bunun için verdiğimiz mücadelede kendi evlatlarımızın hatırasını da başımızın üzerinde taşıyoruz." ifadelerini kullandı.

        Sözen, programın düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

        AŞAV Diyarbakır Şube Başkanı Hakan Çelik de şehitlerin aziz hatırasını yaşatacaklarını belirtti.

        Programda daha sonra Vakfa destek sunan iş insanlarına teşekkür belgesi verildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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