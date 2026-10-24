Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Diyarbakır Haberleri Doğan, sendikacılıkta gönül köprüleri kuruyor

        Doğan, sendikacılıkta gönül köprüleri kuruyor

        Emniyet Teşkilatı Sendikası Güneydoğu Şube Başkanı Yılmaz Doğan, insan odaklı yönetim anlayışı ve teşkilat mensuplarıyla kurduğu güçlü bağlarla dikkat çekerken, sendikacılıkta gönül köprüleri kuruyor.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 24.10.2026 - 11:18 Güncelleme:
        Doğan, sendikacılıkta gönül köprüleri kuruyor

        Emniyet Teşkilatı Sendikası Güneydoğu Şube Başkanı Yılmaz Doğan, insan odaklı yönetim anlayışı ve teşkilat mensuplarıyla kurduğu güçlü bağlarla dikkat çekerken, sendikacılıkta gönül köprüleri kuruyor.

        Emniyet Teşkilatı Sendikası Güneydoğu Şube Başkanı Yılmaz Doğan, sendikacılığı yalnızca bir temsil görevi olarak değil, aynı zamanda bir gönül bağı ve dayanışma meselesi olarak yürütüyor. Şubesindeki her bir teşkilat mensubuna bir üye gözüyle bakmak yerine; abi, kardeş ve abla samimiyetiyle yaklaşan Doğan, insan odaklı yönetim anlayışıyla takdir topluyor. Üyelerinin sorunlarını kendi sorunu olarak benimseyen, taleplerini önemseyen ve her zaman ulaşılabilir olmayı ilke edinen Yılmaz Doğan, sendikacılığın temelinde güven, samimiyet ve karşılıklı dayanışmanın bulunduğuna inanıp bu doğrultuda çalışmalarını sürdürüyor. Emniyet Teşkilatı Vazife Malulleri ve Şehit Aileleri Vakfı Diyarbakır İl Temsilciliği bünyesinde İl Başkan Yardımcılığı görevini de yürüten Doğan, burada da bilgi birikimini, kurumsal tecrübesini ve insan odaklı yaklaşımını ortaya koyuyor. Hem sendikal alandaki çalışmaları hem de vakıf bünyesindeki görevleriyle farklı sorumlulukları bir arada yürüten Yılmaz Doğan, temsil ettiği kurumlarda güvene dayalı ilişkiler kurmayı ve hizmet odaklı bir anlayışla hareket etmeyi önemsiyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Aziz Yıldırım: İsmail Kartal kafamda yoktu!
        Aziz Yıldırım: İsmail Kartal kafamda yoktu!
        Anne kızı bıçaklamaya giderken kameraya yansıdı
        Anne kızı bıçaklamaya giderken kameraya yansıdı
        ABD'den Küba'daki değişimcilere 'CIA' teklifi
        ABD'den Küba'daki değişimcilere 'CIA' teklifi
        Kediyi kurtaracaktı! Hayatını kaybetti
        Kediyi kurtaracaktı! Hayatını kaybetti
        Çalhanoğlu imzayı atıyor
        Çalhanoğlu imzayı atıyor
        Gülşen 17 yıl önce kayboldu... Evin altından vahşet çıktı
        Gülşen 17 yıl önce kayboldu... Evin altından vahşet çıktı
        Aile evde mahsur kaldı... 12 yaşında çocuk burada can verdi
        Aile evde mahsur kaldı... 12 yaşında çocuk burada can verdi
        "Korkmaya gerek yok"
        "Korkmaya gerek yok"
        Engin Altan Düzyatan'ın acı günü
        Engin Altan Düzyatan'ın acı günü
        Dağ ceylanının alanına tarla açtı kâbusu yaşadı
        Dağ ceylanının alanına tarla açtı kâbusu yaşadı
        Süper Lig'de 643 milyon Euro'luk dev derbi!
        Süper Lig'de 643 milyon Euro'luk dev derbi!
        1400 kilometre uzaktan ameliyat
        1400 kilometre uzaktan ameliyat
        "İtibarımı zedeleyenlere dava açtım"
        "İtibarımı zedeleyenlere dava açtım"
        İstanbul'da üst solunum yolu vakaları artıyor
        İstanbul'da üst solunum yolu vakaları artıyor
        Hakkı Bulut hastanelik oldu
        Hakkı Bulut hastanelik oldu
        F.Bahçe'den Yunanistan'da dev zafer!
        F.Bahçe'den Yunanistan'da dev zafer!
        Meteoroloji saat verip uyardı... 2 bölgede sağanak
        Meteoroloji saat verip uyardı... 2 bölgede sağanak
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Boy farkı dikkat çekti
        Boy farkı dikkat çekti
        Çayın kalbe faydası var! Ancak bir şartı var
        Çayın kalbe faydası var! Ancak bir şartı var

        Benzer Haberler

        Diyarbakır'da altyapı çalışmaları tamamlanan caddelere 4 bin 200 ton asfalt...
        Diyarbakır'da altyapı çalışmaları tamamlanan caddelere 4 bin 200 ton asfalt...
        Diyarbakır'da kaza sonrası taraflar birbirine girerek caddeyi ringe çevirdi
        Diyarbakır'da kaza sonrası taraflar birbirine girerek caddeyi ringe çevirdi
        Sahte araç kiralama siteleriyle dolandırıcılığa 12 tutuklama
        Sahte araç kiralama siteleriyle dolandırıcılığa 12 tutuklama
        Ucuz araç kiralama vaadiyle tuzağa düşürdüler: 'Patinaj' operasyonunda 12 t...
        Ucuz araç kiralama vaadiyle tuzağa düşürdüler: 'Patinaj' operasyonunda 12 t...
        Diyarbakır merkezli 10 ilde düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda 12 zanl...
        Diyarbakır merkezli 10 ilde düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda 12 zanl...
        Diyarbakır'da demir profile sıkışan kedinin kurtarılması kask kamerasında
        Diyarbakır'da demir profile sıkışan kedinin kurtarılması kask kamerasında