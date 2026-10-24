Doğan, sendikacılıkta gönül köprüleri kuruyor

Emniyet Teşkilatı Sendikası Güneydoğu Şube Başkanı Yılmaz Doğan, insan odaklı yönetim anlayışı ve teşkilat mensuplarıyla kurduğu güçlü bağlarla dikkat çekerken, sendikacılıkta gönül köprüleri kuruyor.

Emniyet Teşkilatı Sendikası Güneydoğu Şube Başkanı Yılmaz Doğan, sendikacılığı yalnızca bir temsil görevi olarak değil, aynı zamanda bir gönül bağı ve dayanışma meselesi olarak yürütüyor. Şubesindeki her bir teşkilat mensubuna bir üye gözüyle bakmak yerine; abi, kardeş ve abla samimiyetiyle yaklaşan Doğan, insan odaklı yönetim anlayışıyla takdir topluyor. Üyelerinin sorunlarını kendi sorunu olarak benimseyen, taleplerini önemseyen ve her zaman ulaşılabilir olmayı ilke edinen Yılmaz Doğan, sendikacılığın temelinde güven, samimiyet ve karşılıklı dayanışmanın bulunduğuna inanıp bu doğrultuda çalışmalarını sürdürüyor. Emniyet Teşkilatı Vazife Malulleri ve Şehit Aileleri Vakfı Diyarbakır İl Temsilciliği bünyesinde İl Başkan Yardımcılığı görevini de yürüten Doğan, burada da bilgi birikimini, kurumsal tecrübesini ve insan odaklı yaklaşımını ortaya koyuyor. Hem sendikal alandaki çalışmaları hem de vakıf bünyesindeki görevleriyle farklı sorumlulukları bir arada yürüten Yılmaz Doğan, temsil ettiği kurumlarda güvene dayalı ilişkiler kurmayı ve hizmet odaklı bir anlayışla hareket etmeyi önemsiyor.