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        Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan, Diyarbakır'da konuştu:

        Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin, "Örgütün bir an önce tasfiyesi, silahların teslim edilmesi, huzur ve barışın tesis edilmesi bizim de en önemli önceliğimizdir." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.10.2026 - 14:49 Güncelleme:
        Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan, Diyarbakır'da konuştu:

        Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin, "Örgütün bir an önce tasfiyesi, silahların teslim edilmesi, huzur ve barışın tesis edilmesi bizim de en önemli önceliğimizdir." dedi.

        Kentteki temaslarını sürdüren Erbakan, merkez Kayapınar ilçesindeki bir otelde düzenlenen toplantıda, Türkiye genelinde "Anadolu Buluşmaları" programları gerçekleştirdiklerini söyledi.

        Bu kapsamda dün Diyarbakır'ın tüm ilçelerinde genel başkan yardımcıları ve MKYK üyeleriyle programlar düzenlediklerini belirten Erbakan, Diyarbakır'ın "peygamberler ve sahabeler şehri" olduğunu dile getirdi.

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        Erbakan, şunları aktardı:

        "Bugün medeniyetin bu kadim beşiğinden dış güçlere ve onların işbirlikçisi olan birtakım odaklara diyoruz ki, fitnenin yolu, ihanet projelerinin yolu Diyarbakır'dan geçmez. Diyarbakır'dan hakkın, adaletin ve hakikatin yolu geçer. Ümmet ve İslam kardeşliğinin, birlik ve beraberliğin yolu geçer."

        "Terörsüz Türkiye" sürecine değinen Erbakan, "Bu konuda bizim duruşumuz 60 seneden beri son derece nettir. Birlik, beraberlik, kardeşlik, huzur ve barışın tarafındayız. Huzura, barışa yol açacak, birlik, beraberliği ve kardeşliği tesis edecek herhangi bir sürece karşı durmamız mümkün değildir. Bu noktada Mecliste kurulan komisyona da üye verdik ve bu sorumluluktan kaçmayacağımızı burada da ortaya koymuş olduk. Örgütün bir an önce tasfiyesi, silahların teslim edilmesi, huzur ve barışın tesis edilmesi bizim de en önemli önceliğimizdir." ifadelerini kullandı.

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        Birlik, beraberlik ve kardeşliği muhafaza edeceklerini dile getiren Erbakan, ekonominin geliştiği yerde terörün gelişemeyeceğini anlattı.

        Erbakan, bir gazetecinin Filistin'de yaşananlara ilişkin değerlendirmesini sorması üzerine İslam ülkelerinin bir araya gelmesinin Gazze'nin kurtuluşu için önemli olduğunu belirtti.

        Van'da 27 Eylül 2024'te kaybolan ve 15 Ekim 2024'te göl kıyısında cansız bedeni bulunan 21 yaşındaki Rojin Kabaiş'in soruşturma süreciyle ilgili değerlendirmelerinin sorulması üzerine Erbakan, olayı yakından takip ettiklerini, bir an evvel olayın aydınlatılmasını istediklerini kaydetti.

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        Toplantıya, Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Vekili Sacid Günbey, Genel Başkan Yardımcıları Suat Kılıç, Muhammed Fatih Müjdeci, Bülent Osman Osmanağaoğlu, Cemil Çolak, Şükrü Yılmaz, Bilal Yıldırım ile Cengiz Erduran, Diyarbakır İl Başkanı Ali Erdem ve teşkilat mensupları katıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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