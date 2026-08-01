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        Diyarbakır'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı

        Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinde 2 otomobilin çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.08.2026 - 00:09 Güncelleme:
        Diyarbakır'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı

        Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinde 2 otomobilin çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı.

        Diyarbakır-Mardin kara yolunun Özdemir Mahallesi mevkisinde T.Ç. yönetimindeki 55 BP 562 plakalı otomobil ile M.Ç. idaresindeki 10 ED 984 plakalı otomobil çarpıştı.

        İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Kazada sürücüler ve otomobillerdeki 5 kişi yaralandı.

        Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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