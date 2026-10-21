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        Diyarbakır'da kaçakçılık operasyonlarında 32 şüpheli hakkında işlem yapıldı

        Diyarbakır'da 20 bin 502 paket kaçak sigara ele geçirilirken 32 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 21.10.2026 - 10:52 Güncelleme:
        Diyarbakır'da kaçakçılık operasyonlarında 32 şüpheli hakkında işlem yapıldı

        Diyarbakır'da 20 bin 502 paket kaçak sigara ele geçirilirken 32 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

        İl Jandarma Komutanlığı, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde, il merkezi ve ilçelerinde yurda kaçak yollarla sokulan malzemelerin ticaretini yapan ve nakleden kişilere yönelik operasyonlar düzenlendi. Jandarma sorumluluk sahasında yapılan operasyonlarda 31 olay meydana gelirken 32 şüpheli hakkında yasal işlem yapıldı. Operasyonlarda 20 bin 502 paket kaçak sigara, 120 adet muhtelif eşya, 40 paket ısıtılmış tütün mamulü, 20 adet elektronik sigara, 17 adet elektronik eşya, 8 cep telefonu ele geçirildi.

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