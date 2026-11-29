Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası (DTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kaya, yeni meclis üyelerine yönelik Mardin'de düzenlenen oryantasyon programına katıldı.

DTSO'dan yapılan açıklamaya göre, Mardin'de odanın kasım ayı meclis toplantısının ardından meclis üyelerine yönelik oryantasyon programı düzenlendi.

Programa katılan Kaya, yeni dönemde dört yıllık bir çalışma perspektifi oluşturacaklarını belirtti.

Kentin ekonomik sorunlarının yanı sıra bölgesel kalkınma, altyapı, yatırım ve toplumsal yaşamı ilgilendiren konulara odaklanacaklarını ifade eden Kaya, bölge odaları arasındaki ilişkilerin ticari, mesleki ve kurumsal düzeyde geliştirilmesi gerektiğini dile getirdi.

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Kaya, bölgenin ekonomik potansiyelinin açığa çıkarılması için iş dünyasının birbirini daha yakından tanıması, ticari bağlantıların güçlendirilmesi ve ortak projelerin geliştirilmesi gerektiğini ifade etti.

DTSO Meclis Başkanı Şeyda Arslantaş da meclis üyelerinin kent ekonomisi ve toplumsal yaşam üzerindeki sorumluluklarına değindi.