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        Futbol: Trendyol Süper Lig

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.09.2026 - 21:54 Güncelleme:
        Futbol: Trendyol Süper Lig

        Stat:Diyarbakır

        Hakemler:Cihan Aydın, Bahtiyar Birinci, Murat Tuğberk Curbay

        Amed Sportif Faaliyetler: Lafont, Bates, Dellova, Krasnic (Dk. 80 Ali Turap Bülbül), Furkan Soyalp (Dk. 85 Cem Üstündağ), Ballet (Dk. 85 Lutin), Umut Meraş, Raveloson, Muhammed Khalil (Dk. 63 Cisse), Dia Saba, Orban (Dk. 80 Diagne)

        İstanbul Başakşehir: Deniz Dilmen, Opoku, Kemen, Fayzullayev (Dk. 64 Brnıc), Shomurodov (Dk. 83 Berkay Özcan), Kaluzinski (Dk. 46 Bertuğ Özgür Yıldırım), Umut Güneş, Operi, Emin Bayram, Ömer Ali Şahiner (Dk. 46 Karbownik), Skov Olsen (Dk. 46 Yusuf Sarı)

        Goller: Dk. 45+1 Emin Bayram (Kendi kalesine), Dk. 52, Dk. 56, Dk. 75 Orban, Dk. 84 Diagne (Amed Sportif Faaliyetler)

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        Sarı Kartlar: Dk. 6 Operi, Dk. 54 Umut Güneş (İstanbul Başakşehir), Dk. 60 Krasnic (Amed Sportif Faaliyetler)

        DİYARBAKIR

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