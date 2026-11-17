Diyarbakır merkezli 10 ilde düzenlenen rüşvet operasyonunda gözaltına alınan 70 şüpheliden 12'si tutuklandı.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca, Özel Eğitim ve Değerlendirme Kurulu Raporu'nda öğrencinin alması gereken destek eğitim programının iptal edilmesi, ders saatlerinin kısaltılması veya raporun olması gerekenden geç verilmesi gibi sorunların önüne geçmek amacıyla rüşvet verildiği iddiası üzerine başlatılan soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında 1 şüphelinin daha yakalanmasıyla gözaltı sayısı 70'e yükseldi.

Gözaltına alınan şüphelilerden 37'si emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı, diğerleri adliyeye sevk edildi.

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Şüphelilerden 12'si çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, 21'i ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Soruşturmada 1 şüphelinin de yakalanmasına yönelik çalışma sürüyor.

- Valilik açıklaması

Valilikten yapılan açıklamada, soruşturma kapsamında 10 ilde eş zamanlı rüşvet ve irtikap suçlarına yönelik operasyonda, 9'u kamu görevlisi olmak üzere 70 şüphelinin yakalandığı bildirildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Soruşturma kapsamında, 42 özel eğitim ve rehabilitasyon merkezinin sahipleri, çalışanları ve yakınları ile Rehberlik ve Araştırma Merkezi (RAM) görevlileri arasında yaklaşık 18 milyon liralık para hareketi tespit edildi. İncelemelerde, RAM bünyesinde görevli bazı kamu personelinin menfaat karşılığında engelli öğrencileri anlaşmalı özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerine yönlendirdiği belirlendi. Ayrıca öğrencilerin randevu başvurularının alınmadığı, kurul tarafından reddedilen başvuruların para karşılığında onaylandığı, ders saatlerinin gerçeğe aykırı şekilde yüksek gösterildiği ve eğitimlere katılmayan öğrencilerin katılmış gibi kaydedildiği tespit edildi. Öte yandan, kurum müdürü ile bazı özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri arasında ortaklık sözleşmesi bulunduğu da ortaya çıkarıldı."

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İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 13 Kasım'da Diyarbakır, İstanbul, Muş, Bingöl, Mersin, Şanlıurfa, Karabük, Gaziantep, Hatay ve Denizli'de 9'u kamu görevlisi olan 71 şüpheliye yönelik eş zamanlı düzenlenen operasyonda, 65 şüpheli gözaltına alınmış, adreslerde yapılan aramalarda av tüfeği, dijital materyal ve belgeler ele geçirilmişti.