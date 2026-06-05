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        Haberler Yerel Haberler Diyarbakır Haberleri GÜNCELLEME - Diyarbakır'da silahlı kavgada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

        GÜNCELLEME - Diyarbakır'da silahlı kavgada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

        Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.06.2026 - 20:26 Güncelleme:
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        GÜNCELLEME - Diyarbakır'da silahlı kavgada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

        Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

        Peyas Mahallesi'nde aralarında husumet bulunan iki grup arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü.

        Kavgada, 1'i ağır 3 kişi yaralandı.

        İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Yaralılar, sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

        Özel bir hastanede tedavi altına alınan yaralılardan biri, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Polis, kavgaya karışan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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