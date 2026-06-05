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        Diyarbakır'da, Uluslararası Basın Konfederasyonu Güneydoğu Anadolu Bölge Çalıştayı düzenlendi

        Uluslararası Basın Konfederasyonunca (UBK) Diyarbakır'da "Basının Medya Meslek Yasası ve Medya Meslek Birliği Yolculuğu" Güneydoğu Anadolu Bölge Çalıştayı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.06.2026 - 20:14 Güncelleme:
        Diyarbakır'da, Uluslararası Basın Konfederasyonu Güneydoğu Anadolu Bölge Çalıştayı düzenlendi

        Uluslararası Basın Konfederasyonunca (UBK) Diyarbakır'da "Basının Medya Meslek Yasası ve Medya Meslek Birliği Yolculuğu" Güneydoğu Anadolu Bölge Çalıştayı gerçekleştirildi.

        Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası'nda, İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü desteğiyle düzenlenen çalıştayda konuşan Uluslararası Basın Konfederasyonu Genel Başkanı Şakir Gürel, medya ve iletişim sektörünün biriken sorunlarına kalıcı çözümler üretmek, mesleki saygınlığı hak ettiği noktaya taşımak adına yönetim kurulu ile birlikte yeni bir mücadele dönemini başlattıklarını söyledi.

        Öncelikli hedeflerinin Türk medyasının yıllardır kanayan yarası olan kurumsal başıboşluğuna son vermek olduğunu kaydeden Gürel, şunları söyledi:

        "Türkiye'de medyanın bağımsız ve şeffaf bir akreditasyon mekanizmasına sahip olmaması, mesleğimizin itibarını zedeleyen en büyük unsurdur. Gazetecilik mesleğini koruyacak, mesleki yeterlilikleri evrensel standartlarda denetleyecek, akreditasyon sağlayacak veya meslek ilkelerini çiğneyenlerin akreditasyonunu iptal edebilecek etkili bir medya sivil toplum mekanizmasını hayata geçirmekte kararlıyız. Gazetecilerin mesleki bir çatı yerine farklı odalara üye olmak zorunda bırakılması, sektörümüzün kurumsal kimliği açısından kabul edilemez bir durumdur. Bu kurumsal karmaşa, mesleğin niteliğini düşürdüğü gibi hak kayıplarını da beraberinde getirmektedir. Medya alanında kanunla korunan bir meslek birliğinin kurulması ve modern şartlara uygun kapsamlı bir 'Medya Meslek Yasası'nın çıkarılması artık bir lüks değil, kaçınılmaz bir zorunluluktur. Anadolu Medyası Çalıştayları kapsamında titizlikle hazırladığımız sektörel raporları ve çözüm önerilerini devletimizin ilgili tüm kademelerine ve yetkili kurumlarına bizzat sunduk ve takibini sürdürüyoruz"

        UBK'nın güçlü bir kadroya sahip olduğunu sözlerine ekleyen Gürel, gazetecilerin haklarının güvence altına alındığı ve tam bağımsız bir yayıncılık ikliminin oluştuğu güne kadar kesintisiz çalışmalarına devam edeceklerini vurguladı.

        Çalıştaya, yerel ve ulusal basın mensupları katıldı.

        Galeri
        Galeri

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