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        Meteorolojiden 4 il için kuvvetli sağanak yağış uyarısı

        Meteoroloji 15. Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Uyarı Merkezi, Diyarbakır, Mardin, batman ve Şanlıurfa için gök gürültülü kuvvetli sağanak yağış uyarısında bulundu.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 27.10.2026 - 14:12 Güncelleme:
        Meteorolojiden 4 il için kuvvetli sağanak yağış uyarısı

        Meteoroloji 15. Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Uyarı Merkezi, Diyarbakır, Mardin, batman ve Şanlıurfa için gök gürültülü kuvvetli sağanak yağış uyarısında bulundu.

        Meteoroloji 15. Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Uyarı Merkezinden yapılan açıklamada, "Yapılan son değerlendirmelere göre, bölgemizde görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, bu gece saatlerinden itibaren etkili olmaya başlayarak perşembe günü sabah saatlerine kadar Şanlıurfa, Diyarbakır, Mardin ve Batman çevrelerinde kuvvetli, Şanlıurfa'nın merkez ve kuzey ilçeleri, Diyarbakır'ın kuzey ve batısında Çermik, Çüngüş, Ergani, Hani ve Dicle ilçeleri yer yer çok kuvvetli olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve hortum riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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