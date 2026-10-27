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        Seyyar satıcı ile zabıta arasındaki arbede kamerada

        DİYARAKIR'ın Sur ilçesinde, zabıta ekiplerinin seyyar satıcıya tezgahını kaldırması yönünde uyarıda bulunmasının ardından taraflar arasında arbede yaşandı. O anlar cep telefonuyla görüntülendi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.10.2026 - 16:40 Güncelleme:
        Seyyar satıcı ile zabıta arasındaki arbede kamerada

        DİYARAKIR’ın Sur ilçesinde, zabıta ekiplerinin seyyar satıcıya tezgahını kaldırması yönünde uyarıda bulunmasının ardından taraflar arasında arbede yaşandı. O anlar cep telefonuyla görüntülendi.

        Olay, öğle saatlerinde Sur ilçesi Gazi Caddesi’nde meydana geldi. Kaldırımda satış yapan seyyar satıcı ile zabıta ekipleri arasında tezgahın kaldırılması konusunda tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle taraflar arasında arbede yaşandı. Olay ise çevredekiler tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

        SUR BELEDİYESİ’NDEN AÇIKLAMA

        Olaya ilişkin Sur Belediyesi tarafından yapılan yazılı açıklamada, “Gazi Caddesi’nde yaya geçişini engelleyen kaldırım işgallerine yönelik Sur Belediyesi olarak söz konusu sorunun çözümü için daha önce defalarca toplantılar gerçekleştirilmiş, tezgahların kaldırılması için 25 Ekim tarihine kadar süre tanınmıştır. Tüm diyalog ve uzlaşı çabalarına rağmen kaldırım işgallerinin sürdürülmesi üzerine Sur Belediyesi ve Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri tarafından gerekli müdahale gerçekleştirilmiştir” denildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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