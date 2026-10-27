Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Diyarbakır Haberleri Telefonda 'polisiz' deyip 1,2 kilo altını alarak dolandıran 3 şüpheli tutuklandı

        Telefonda 'polisiz' deyip 1,2 kilo altını alarak dolandıran 3 şüpheli tutuklandı

        DİYARBAKIR'da hemşire Esma Aslan (44), annesini telefonla arayıp kendilerini polis olarak tanıtan kişilerin, kendisine ait 1 kilo 200 gram altını karşılaştırma yapacakları bahanesiyle aldıklarını belirterek, şikayetçi oldu. Olaya ilişkin 3 şüpheli yakalanırken, Aslan, "Benim 14 yıllık emeğim, alın terim. Altınlarımın bir an önce bulunmasını istiyorum" dedi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.10.2026 - 15:58 Güncelleme:
        Telefonda 'polisiz' deyip 1,2 kilo altını alarak dolandıran 3 şüpheli tutuklandı

        DİYARBAKIR’da hemşire Esma Aslan (44), annesini telefonla arayıp kendilerini polis olarak tanıtan kişilerin, kendisine ait 1 kilo 200 gram altını karşılaştırma yapacakları bahanesiyle aldıklarını belirterek, şikayetçi oldu. Olaya ilişkin 3 şüpheli yakalanırken, Aslan, “Benim 14 yıllık emeğim, alın terim. Altınlarımın bir an önce bulunmasını istiyorum” dedi.

        Olay, 14 Ekim’de Kayapınar ilçesinde meydana geldi. Kendilerini polis olarak tanıtan kişiler, hemşire Esma Aslan’ın annesi Zekiye Aslan’ı telefonla aradı. Aileye ait kimlik ve adres bilgilerini paylaşarak güven kazanan şüpheliler, Zekiye Aslan’ın 2017 yılında kaybettiği kimlik kartıyla ilgili yaşanan bir dolandırıcılık olayı olduğunu, kimlik bilgilerini kullanan bir kadının eşiyle birlikte kuyumcudan altın çaldığını öne sürerek, evde bulunan altınları karşılaştırma yapılması amacıyla istedi. Şüphelilerin yönlendirmesi üzerine evdeki 1 kilo 200 gram altın, kapıya gelen kişiye teslim edildi. Olayın ardından Aslan’ın şikayeti üzerine başlatılan soruşturmada, 3 şüpheli yakalanarak tutuklandı. Ancak altınların izine rastlanmadı.

        REKLAM

        ‘ANNEMİ 4 SAATLİK TELEFON TRAFİĞİYLE İKNA ETTİLER’

        Diyarbakır Adliyesi önünde açıklama yapan Esma Aslan, olay günü annesinin evde yalnız olduğunu ve kendisinin hastanede görev yaptığını belirterek, “Dolandırıcılık olayı 14 Ekim sabahında gerçekleşti. Annem Zekiye Aslan, evde yalnızken o sırada ve benim de hastanede olduğumu bilen biri veya birileri tarafından nitelikli telefon dolandırıcılığına maruz kaldım. O gün 4 saatlik telefon trafiğiyle annemin adeta hipnotize edilerek, kendilerini emniyet mensubu olarak tanıtan çete elebaşları 1 kilo 200 gram altını evde kapıda teslim alarak gittiler. Emniyet yetkilileri bize kaç kişi olduğunu belirtmiyor ancak kamera kayıtlarından tespit edildiği kadarıyla kapıya 2 kişi geliyor. Zaten biri kapıdan direkt annemden teslim alıyor. Annem birini de görüyor gözcülük yapıyor. 2 kişinin zaten binadan çıktığı görülüyor. Artık kaç kişiler onu ben bilemeyeceğim. Altınlar bulunmadı. Emniyetimizin titizlikle sürdürdüğü çalışma sonucunda 24 saat geçmeden 2 şüpheli yakalandı. Suçlamaları da kabul ettiler. Emniyet yetkililerine sorduk, ‘Peki, altınlarımız nerede? Söylemiyorlar mı? ‘Hayır, söylemiyorlar’ dediler” diye konuştu.

        REKLAM

        ‘14 YILLIK EMEĞİMİN GERİ VERİLMESİNİ İSTİYORUM’

        Çalınan 1 kilo 200 gram altının güncel değerinin yaklaşık 8 milyon lira olduğunu söyleyen Aslan, avukatı aracılığıyla savcılığa başvurduğunu belirterek, “Benim alın terim 2-3 dakikada elini kolunu sallayan kişiler tarafından götürülemez. İlk gün zaten 24 saat geçmeden 2 zanlı hemen gözaltına alındı. Bir sonraki gün 15 Ekim tarihinde gittik. Annem bizzat teşhis etti. Onlar bir sonraki gün savcılıkça tutuklandılar. Üçüncü kişinin de tutuklandığını sonradan öğrendim. Tutuklanan şüphelilerin aileleri bize ulaşmaya çalışıyor, bizimle konuşmaya çalışıyor. ‘Uzlaşalım, çocuklarımız masumdur’ diyorlar. Hele özellikle bir şüphelinin dayısı bizi arıyor, ‘Yeğenim masumdur’ diyor. Kamera kadrajına yakalandığı için emniyetimiz yakalamış. ‘Gelin payımıza düşen 1 liraysa biz 2 lira verelim’ diyor. Utanmıyorlar. Annem zaten bizzat kendilerini tanıdı. Altınları bizzat annemin elinden alan kişiler zaten apartmandan çıktıkların da kamera kayıtlarında net bir şekilde belli oluyor. Konuşmuyorlar, itiraf etmiyorlar. Suçu itiraf ediyorlar ama altını nereye bıraktıklarını, kime bıraktıklarını itiraf etmiyorlar. Neticede şu an fiziki altınımız ortada yok, görünmüyor. Talebim bir an önce emniyetimizin ve savcılığın yürüttüğü çalışmayla artık işin ucunda başka şebeke elemanları varsa da bunların yakalanması, gerekli ağır cezaya çarptırılmaları ve benim 14 yıllık emeğim olan alın terimin geri verilmesi” ifadelerini kullandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İsrail'de kritik seçim sona erdi
        İsrail'de kritik seçim sona erdi
        SPK'dan yeni Tera Yatırım kararı
        SPK'dan yeni Tera Yatırım kararı
        İsrail'deki seçimlere yüksek katılım
        İsrail'deki seçimlere yüksek katılım
        Cevdet Yılmaz: Ödemeler Cuma günü
        Cevdet Yılmaz: Ödemeler Cuma günü
        "Artık psikolojim kaldırmıyor"
        "Artık psikolojim kaldırmıyor"
        Bahçeli: Kardeşliğimizi korumak boynumuzun borcu
        Bahçeli: Kardeşliğimizi korumak boynumuzun borcu
        Fenerbahçe'de İsmail Kartal dönemi sona erdi!
        Fenerbahçe'de İsmail Kartal dönemi sona erdi!
        "65 yaş üstü emeklilere daha fazla zam yapılabilir"
        "65 yaş üstü emeklilere daha fazla zam yapılabilir"
        Çin'de Mbappe krizi!
        Çin'de Mbappe krizi!
        Rusya ile Ukrayna arasındaki bölgesel ateşkes başladı
        Rusya ile Ukrayna arasındaki bölgesel ateşkes başladı
        Sigorta dolandırıcılığı filmleri aratmadı: Sahte kaza senaryosuyla sigorta vurgunu
        Sigorta dolandırıcılığı filmleri aratmadı: Sahte kaza senaryosuyla sigorta vurgunu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Bahçeli görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Bahçeli görüştü
        Tuğyan Ülkem Gülter için 'hastalara eziyet' iddiasıyla soruşturma!
        Tuğyan Ülkem Gülter için 'hastalara eziyet' iddiasıyla soruşturma!
        "Yavuz hırsız ev sahibini bastırırmış"
        "Yavuz hırsız ev sahibini bastırırmış"
        Erişkin aşılama enfeksiyondan da kanserden de koruyor
        Erişkin aşılama enfeksiyondan da kanserden de koruyor
        Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi: Nafaka Düzenlemesi yeniden hazırlanacak
        Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi: Nafaka Düzenlemesi yeniden hazırlanacak
        "Bu davranışlar cezasız kalmamalıdır!"
        "Bu davranışlar cezasız kalmamalıdır!"
        Harry Kane'in bilinmeyenleri
        Harry Kane'in bilinmeyenleri
        Galatasaray - Fenerbahçe derbisi dünya basınında!
        Galatasaray - Fenerbahçe derbisi dünya basınında!
        Jülide Kural'dan açıklama
        Jülide Kural'dan açıklama

        Benzer Haberler

        Meteorolojiden 4 il için kuvvetli sağanak yağış uyarısı
        Meteorolojiden 4 il için kuvvetli sağanak yağış uyarısı
        MHP Diyarbakır İl Başkanı Özcoşkun'dan engelli bireye akülü araç desteği
        MHP Diyarbakır İl Başkanı Özcoşkun'dan engelli bireye akülü araç desteği
        Diyarbakır'da akılalmaz dolandırıcılık: Aile fertlerinin şeceresine kadar s...
        Diyarbakır'da akılalmaz dolandırıcılık: Aile fertlerinin şeceresine kadar s...
        DTSO Başkanı Kaya: "Bölgesel kalkınma farklarını azaltacak ekonomi politika...
        DTSO Başkanı Kaya: "Bölgesel kalkınma farklarını azaltacak ekonomi politika...
        Diyarbakır'ın tescilli Karacadağ pirinci hem biçerdöverle hem de imece usul...
        Diyarbakır'ın tescilli Karacadağ pirinci hem biçerdöverle hem de imece usul...
        Engelli vatandaş istedi, MHP Diyarbakır İl Başkanı Özcoşkun anında yerine g...
        Engelli vatandaş istedi, MHP Diyarbakır İl Başkanı Özcoşkun anında yerine g...