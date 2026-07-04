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        665. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri devam ediyor

        665. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde başpehlivanlık 2. turunu geçen 16 pehlivan, 3. turda mücadele edecek

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.07.2026 - 14:19 Güncelleme:
        665. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri devam ediyor

        665. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde başpehlivanlık 2. turunu geçen 16 pehlivan, 3. turda mücadele edecek


        Organizasyonun ikinci gününde başpehlivanlar kura çekerek eşleşti. Peşrevin ardından eşleşen başpehlivanlar, er meydanında mücadeleye başladı.

        İkinci turun en kısa süren güreşinde Seçkin Duman, Serhat Gökmen'i 2 dakikadan kısa sürede mağlup etti.


        Turun en dikkat kesilen güreşlerinden biri Ali Gürbüz ile Faruk Akkoyun güreşi oldu. Kemer yılı olan Kırkpınar'da 4 şampiyonluğu bulunan Ali Gürbüz umudunu gelecek tura taşımak ve hedefine ulaşmak için çıktığı güreşe baskın başladı. Bu tarzını müsabaka boyu sürdüren Ali Gürbüz rakibini 7 dakikada paça kazık oyunu ile alt etti. "Mega Star" ya da "Uzun Pehlivan" lakaplarıyla anılan Ali Gürbüz, altın kemerin daimi sahibi olma umudunu bir üst tura da taşımış oldu.

        Sonuçlara göre rakiplerini eleyen Seçkin Duman, Ali Gürbüz, Feyzullah Aktürk, Orhan Okulu, Serdar Yıldırım, Ali İhsan Batmaz,Yusuf Can Zeybek, Osman Kan, Mustafa Taş, Yunus Emre Yaman, Yıldıray Akın, Mehmet Yeşil Yeşil, Yıldıray Pala, Erkan Taş, Furkan Durmuş Altın, Enes Doğan üst tura katılma hakkı kazandı.

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