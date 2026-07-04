Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Edirne Haberleri Kırkpınar, yeni er meydanıyla daha çok güreşsever ağırlayacak

        Kırkpınar, yeni er meydanıyla daha çok güreşsever ağırlayacak

        Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu Başkanı İbrahim Türkiş, yeni yapılacak er meydanı çalışmalarının sürdüğünü belirterek, "O muhteşem güreş sahası olduktan sonra Türkiye Cumhuriyeti'nin şanına yakışır bir alanda, uluslararası arenaya da misafirleri davet edeceğiz" dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.07.2026 - 13:11 Güncelleme:
        Kırkpınar, yeni er meydanıyla daha çok güreşsever ağırlayacak

        Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu Başkanı İbrahim Türkiş, yeni yapılacak er meydanı çalışmalarının sürdüğünü belirterek, "O muhteşem güreş sahası olduktan sonra Türkiye Cumhuriyeti'nin şanına yakışır bir alanda, uluslararası arenaya da misafirleri davet edeceğiz" dedi.

        Sarayiçi Er Meydanı'nda devam eden 665. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin ikinci gün müsabakalarını izleyen Türkiş, AA muhabirine, Kırkpınar'ın büyük bir heyecanla sürdüğünü belirtti.

        Kırkpınar için 3 aydır yoğun şekilde hazırlık yapıldığını ifade eden Türkiş, "Görüyorsunuz ilgi çok yüksek. Bizim uluslararası noktadaki hedeflerimiz biraz daha önümüzdeki yıllarla ilgili. Şimdiki tesisin imkanları buna uygun değil." dedi.

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla yeni Kırkpınar alanı hazırlanacağını belirten Türkiş, şunları kaydetti:

        "Bunun bütün çalışmaları mimari projeleri devam ediyor. Temenni ediyoruz ki gelecek seneki Kırkpınar güreşini, buraya yaklaşık 400 metre uzaklıktaki yeni alanımızda yapacağız. Yapamazsak bir yıl daha burada yapacağız. O muhteşem güreş sahası olduktan sonra Türkiye Cumhuriyeti'nin şanına yakışır bir alanda, uluslararası arenaya da misafirleri davet edeceğiz. Uluslararası arenayla ilgili çok ciddi çalışmalarımız var. Bulgaristan'da, Kuzey Makedonya'da, Almanya'daki çeşitli müsabakalar yapıyoruz. Seneye yağlı güreşin zirvesi olan Kırkpınar'a, güzel sahamıza yabancı seyircilerin de gelmesini sağlayacak şekilde birtakım çalışmalarımız var."

        Yağlı güreş seyircisinin gün geçtikçe arttığını ve futbol camiasından da güreşleri izlemeye gelenlerin olduğunu anlatan Türkiş, güreşin gelişmesi için çalışmalarının sürdüğünü dile getirdi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İstanbul'da sağanak yağış etkili oluyor
        İstanbul'da sağanak yağış etkili oluyor
        Diş tedavisine gitti... Genel anestezide kalbi durdu iddiası!
        Diş tedavisine gitti... Genel anestezide kalbi durdu iddiası!
        Ankara'daki tarihi zirveye sayılı günler kaldı
        Ankara'daki tarihi zirveye sayılı günler kaldı
        Hamaney'e Tahran'da veda töreni
        Hamaney'e Tahran'da veda töreni
        "Kazanan bir Beşiktaş inşa edeceğiz"
        "Kazanan bir Beşiktaş inşa edeceğiz"
        5. katta tam 7 ton çöp... Evinde mahsur kaldı!
        5. katta tam 7 ton çöp... Evinde mahsur kaldı!
        G.Saray'da yeni sezon formaları tanıtıldı!
        G.Saray'da yeni sezon formaları tanıtıldı!
        ABD'de 250. yıl kutlamaları: Trump'tan "komünist tehdit" uyarısı
        ABD'de 250. yıl kutlamaları: Trump'tan "komünist tehdit" uyarısı
        4 arkadaş göle girdi... Eğlence faciayla bitti!
        4 arkadaş göle girdi... Eğlence faciayla bitti!
        "Meydan okumaya geldim"
        "Meydan okumaya geldim"
        Evlendiler
        Evlendiler
        Çobanları tehdit edip 800 küçükbaşı yağmaladılar!
        Çobanları tehdit edip 800 küçükbaşı yağmaladılar!
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        ‘Yaz Bir Şarkı’ya Kibariye ve Eypio konuk oldu
        ‘Yaz Bir Şarkı’ya Kibariye ve Eypio konuk oldu
        Dünyanın en iyi atıştırmalıkları belli oldu!
        Dünyanın en iyi atıştırmalıkları belli oldu!
        Yaşlı adam uyuyordu... İzmir'de ayı vahşeti!
        Yaşlı adam uyuyordu... İzmir'de ayı vahşeti!
        Backrooms sonrası izlenecek 10 film!
        Backrooms sonrası izlenecek 10 film!
        İspanya'nın 10 gizli hazinesi!
        İspanya'nın 10 gizli hazinesi!
        Emekli işçiye prim iadesi yapılır mı?
        Emekli işçiye prim iadesi yapılır mı?
        Trump Grönland'ı ele geçirmekten vazgeçti
        Trump Grönland'ı ele geçirmekten vazgeçti

        Benzer Haberler

        Kırkpınar'da efsane başpehlivanların şanına yakışır organizasyon
        Kırkpınar'da efsane başpehlivanların şanına yakışır organizasyon
        Kırkpınar'ı izlemek için Anadolu'nun pek çok yerinden seyirci geliyor
        Kırkpınar'ı izlemek için Anadolu'nun pek çok yerinden seyirci geliyor
        Kırklareli Valisi Turan'dan şehit ailesine ziyaret
        Kırklareli Valisi Turan'dan şehit ailesine ziyaret
        Kırklareli Valisi Turan, buğday hasadı etkinliğinde çiftçilerle buluştu
        Kırklareli Valisi Turan, buğday hasadı etkinliğinde çiftçilerle buluştu
        Kırkpınar'da sıcaktan bunalan pehlivanlar çeşme başında serinledi
        Kırkpınar'da sıcaktan bunalan pehlivanlar çeşme başında serinledi
        665. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde ikinci gün müsabakaları başladı
        665. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde ikinci gün müsabakaları başladı