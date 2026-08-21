Edirne İl Halk Kütüphanesi yapımında sona yaklaşıldı

Edirne’de yapımı devam eden İl Halk Kütüphanesinin tamamlanması için çalışmalar sürüyor.

Edirne Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, kentin kültür ve eğitim hayatına katkı sağlaması hedeflenen kütüphanede yapım çalışmalarında sona yaklaşıldı.

Aynı anda 1150 kişinin yararlanabileceği okuma alanlarına sahip olacak kütüphanede, 200 binden fazla kitaptan oluşan koleksiyonun yanı sıra kent kitaplığı ve el yazması eserler de yer alacak.

Çocuk kütüphaneleri, engelli bireylerin kullanımına uygun bölümler ve 7 gün 24 saat hizmet verecek çalışma alanlarının bulunacağı kütüphanenin, kentin önemli kültür merkezlerinden biri olması hedefleniyor.

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Kütüphanede ayrıca kafeterya, cep sinemaları, konferans salonları ve farklı yaş gruplarına yönelik atölyeler bulunacak.

Öte yandan Edirne Valisi Yunus Sezer, yapımı devam eden kütüphanede incelemelerde bulundu.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Kemal Soytürk'ten bilgi alan Sezer, yatırımın Edirne'ye kazandırılmasına sağladıkları katkılar dolayısıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'a teşekkür etti.