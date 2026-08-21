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        Edirne'de kan bağışı projesinin tanıtım toplantısı yapıldı

        Edirne'de kan bağışını artırmak amacıyla yürütülen "Mahallenin Gücü Kan Bağışıyla Büyür" projesinin tanıtım toplantısı yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.08.2026 - 12:39 Güncelleme:
        Edirne'de kan bağışı projesinin tanıtım toplantısı yapıldı

        Edirne'de kan bağışını artırmak amacıyla yürütülen "Mahallenin Gücü Kan Bağışıyla Büyür" projesinin tanıtım toplantısı yapıldı.

        Türk Kızılay Edirne Şube Başkanı Gözde Emel Baytar, Devecihan Kültür Merkezi'ndeki toplantıda yaptığı konuşmada, ülke genelinde yürütülen projeyi Edirne'nin birçok ilçesinde tamamladıklarını söyledi.

        Merkez ilçede uygulanacak projeyi, muhtarların destekleriyle yürüteceklerini belirten Baytar, 4-6 Eylül tarihlerinde yürütülecek kampanyada Edirnelilerin desteğiyle güzel sonuçlara ulaşmayı hedeflediklerini ifade etti.

        Edirnelilerin kan bağışı konusundaki duyarlılığıyla gurur duyduklarını dile getiren Baytar, kentin bağış verilerinin Türkiye ortalamasının üzerinde olduğunu kaydetti.

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        Edirne Kızılay Kan Bağışı Merkezi Müdürü Dr. Batuhan Değiş de kurumun kentteki faaliyetleri hakkında bilgi verdi.

        Düzenli kan bağışçılarının kendileri için önemli olduğunu vurgulayan Değiş, kadın muhtarların desteğiyle kadın bağışçı sayısını artırmayı hedeflediklerini ifade etti.

        Kan Bağışçısı Kazanım Uzmanı Ege Sakarya da projenin uygulanma süreci hakkında bilgi verdi.

        Edirne Vali Yardımcısı Önder Coşğun, toplantı sonunda Türk Kızılay personeline teşekkür ederek muhtarların desteğiyle kan bağışında yeni rekorlara imza atılmasını temenni etti.

        Toplantıya İl Sağlık Müdürü Mustafa İshak Yıldırım, kurum temsilcileri ve muhtarlar katıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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