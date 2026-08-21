Edirne'de kan bağışı projesinin tanıtım toplantısı yapıldı

Edirne Vali Yardımcısı Önder Coşğun, toplantı sonunda Türk Kızılay personeline teşekkür ederek muhtarların desteğiyle kan bağışında yeni rekorlara imza atılmasını temenni etti.

Düzenli kan bağışçılarının kendileri için önemli olduğunu vurgulayan Değiş, kadın muhtarların desteğiyle kadın bağışçı sayısını artırmayı hedeflediklerini ifade etti.

Türk Kızılay Edirne Şube Başkanı Gözde Emel Baytar, Devecihan Kültür Merkezi'ndeki toplantıda yaptığı konuşmada, ülke genelinde yürütülen projeyi Edirne'nin birçok ilçesinde tamamladıklarını söyledi.

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