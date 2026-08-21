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        Edirne Ticaret ve Sanayi Odası Ağustos ayı Meclis Toplantısı yapıldı

        Edirne Ticaret ve Sanayi Odasının (ETSO) Ağustos ayı olağan Meclis Toplantısı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.08.2026 - 13:48 Güncelleme:
        Edirne Ticaret ve Sanayi Odası Ağustos ayı Meclis Toplantısı yapıldı

        Edirne Ticaret ve Sanayi Odasının (ETSO) Ağustos ayı olağan Meclis Toplantısı gerçekleştirildi.

        ETSO'dan yapılan açıklamaya göre, Meclis Başkanı M. Emre Alp başkanlığında oda toplantı salonunda düzenlenen toplantıya, Yönetim Kurulu Başkanı Sezai Irmak ve meclis üyeleri katıldı.

        Toplantıda, kentte faaliyet gösteren sektörlerin mevcut durumu ve yaşanan sorunlar değerlendirildi.

        Meclis üyeleri, sektörlerde karşılaşılan sorunlara ilişkin görüş ve önerilerini paylaşırken, temmuz ayında gerçekleştirilen faaliyetler ve gündem maddeleri de görüşüldü.

        Toplantı, meclis üyelerinin görüş ve önerilerinin alınmasının ardından sona erdi.

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