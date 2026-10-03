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        Edirne Müftülüğünden Bulgaristan Başmüftülüğüne ziyaret

        Edirne Müftüsü Burhan Çakır ve beraberindeki heyet, Bulgaristan Başmüftüsü Dr. Ahmed Hasanov ve Şura Başkanı Dr. Mustafa Hacı'yı ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.10.2026 - 11:01 Güncelleme:
        Edirne Müftülüğünden Bulgaristan Başmüftülüğüne ziyaret

        Edirne Müftüsü Burhan Çakır ve beraberindeki heyet, Bulgaristan Başmüftüsü Dr. Ahmed Hasanov ve Şura Başkanı Dr. Mustafa Hacı'yı ziyaret etti.

        Müftülükten yapılan açıklamaya göre ziyarette, Türkiye ile Bulgaristan arasındaki dini ve kültürel bağların yanı sıra din hizmetleri alanında yürütülen çalışmalar ve iş birliği konuları ele alındı.

        Hasanov, Türkiye'nin güçlü olmasının Bulgaristan'daki Müslümanlar açısından da önemli bir güç kaynağı olduğunu ifade etti.

        Türkiye'den her daim güç aldıklarını belirten Hasanov, din hizmetleri alanında Diyanet İşleri Başkanlığı ve Edirne Müftülüğünün desteklerini her zaman yanlarında hissettiklerini dile getirdi.

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        Türkiye ve Bulgaristan arasındaki gönül bağlarının sürdüğünü belirten Hasanov, "Türkiye'nin başkenti Ankara bizim başkentimiz, Edirne de bizim için ayrı bir başkenttir." ifadelerini kullandı.

        Çakır da Balkanların Türkiye için çok kıymetli olduğunu ve büyük önem taşıdığını kaydetti.

        Bu toprakların ecdattan kalan önemli bir miras olduğunu aktaran Çakır, "Balkanlar'da yaşayan dindaş ve soydaşların huzur, refah ve esenliği bizler için önemlidir. Din hizmetleri konusunda ihtiyaç duyulan her türlü desteği vermeye devam edeceğiz." dedi.

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        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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