Uluslararası öğrencilerin ikamet izni işlemleri üniversitede gerçekleştirildi

Uygulamayla uluslararası öğrencilerin ilgili kuruma gitmeden işlemlerini tamamlamalarına ve sürecin daha düzenli yürütülmesine katkı sağlandı.

Dış İlişkiler Uygulama ve Araştırma Merkezi Uluslararası Öğrenci Ofisi koordinasyonunda gerçekleştirilen çalışma kapsamında, öğrencilerin başvuruları için gerekli biyometrik işlemler üniversitede tamamlandı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, 2026-2027 eğitim öğretim yılında kayıt yaptıran uluslararası öğrencilerin ikamet izni süreçlerinin kolaylaştırılması amacıyla çalışma yapıldı.

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