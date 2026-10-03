Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Edirne Haberleri Edirne Müftüsü Çakır'dan Camiler ve Din Görevlileri Haftası mesajı

        Edirne Müftüsü Çakır'dan Camiler ve Din Görevlileri Haftası mesajı

        Edirne Müftüsü Burhan Çakır, Camiler ve Din Görevlileri Haftası dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.10.2026 - 11:21 Güncelleme:
        Edirne Müftüsü Çakır'dan Camiler ve Din Görevlileri Haftası mesajı

        Edirne Müftüsü Burhan Çakır, Camiler ve Din Görevlileri Haftası dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Çakır mesajında, camilerin gönüllerin huzur bulduğu, kardeşliğin ve dayanışmanın pekiştiği, milletin birlik ve beraberliğinin güçlendiği müstesna mekanlardan olduğunu belirtti.

        Camilerde görev yapan din görevlilerinin ise toplumun gönül dünyasına rehberlik eden, güzel ahlakın ve manevi değerlerin yaşatılmasına vesile olan önemli bir sorumluluğu üstlendiğini aktaran Çakır, şunları kaydetti:

        "Bu duygu ve düşüncelerle Camiler ve Din Görevlileri Haftası'nın başta din görevlilerimiz olmak üzere aziz milletimiz ve İslam alemi için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Görevleri başında bulunan tüm din görevlilerimize sağlık, huzur ve muvaffakiyetler temenni ediyorum. Vefat eden din görevlilerimizi ve camilerimizin yapımında, yaşatılmasında emeği geçen büyüklerimizi rahmet ve minnetle yad ediyorum."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        TFF'den olağanüstü toplantı kararı!
        TFF'den olağanüstü toplantı kararı!
        İhracatta eylül rekoru
        İhracatta eylül rekoru
        MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu ve 4 kişi için tutuklama kararı!
        MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu ve 4 kişi için tutuklama kararı!
        Dursun Özbek: Lige ara verilecekse konunun ele alınması lazım!
        Dursun Özbek: Lige ara verilecekse konunun ele alınması lazım!
        Alarm zilleri Fransa'dan çalıyor
        Alarm zilleri Fransa'dan çalıyor
        3 yaşındaki Yakup'un ölümünde en yakını tutuklandı
        3 yaşındaki Yakup'un ölümünde en yakını tutuklandı
        'Fon' soruşturmasında 20 kişi daha tutuklandı
        'Fon' soruşturmasında 20 kişi daha tutuklandı
        Yağışlar barajlara yansıdı! İşte son durum
        Yağışlar barajlara yansıdı! İşte son durum
        "Hepiniz istifa edin gidin!"
        "Hepiniz istifa edin gidin!"
        Eski İsrail Başbakanı: Netanyahu savaşa zemin hazırlıyor
        Eski İsrail Başbakanı: Netanyahu savaşa zemin hazırlıyor
        CANLI | Beşiktaş'ta Olağan İdari ve Mali Genel Kurul zamanı!
        CANLI | Beşiktaş'ta Olağan İdari ve Mali Genel Kurul zamanı!
        İş yerinde arkadaş edinmek kariyerinizi etkiler mi?
        İş yerinde arkadaş edinmek kariyerinizi etkiler mi?
        Sevgilisi yalnız bırakmadı
        Sevgilisi yalnız bırakmadı
        Montella'dan istifa sorusuna yanıt!
        Montella'dan istifa sorusuna yanıt!
        "Dengeli bir ilişki yaşıyoruz"
        "Dengeli bir ilişki yaşıyoruz"
        İşçi tazminatı nasıl alabilir?
        İşçi tazminatı nasıl alabilir?
        6 kent için "sarı" alarm! 7 bölgede yağış var... İllerimizde hava durumu
        6 kent için "sarı" alarm! 7 bölgede yağış var... İllerimizde hava durumu
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte Kol'un 3 büyükler ve derbi karnesi!
        İşte Kol'un 3 büyükler ve derbi karnesi!

        Benzer Haberler

        Uluslararası öğrencilerin ikamet izni işlemleri üniversitede gerçekleştiril...
        Uluslararası öğrencilerin ikamet izni işlemleri üniversitede gerçekleştiril...
        Edirne Müftülüğünden Bulgaristan Başmüftülüğüne ziyaret
        Edirne Müftülüğünden Bulgaristan Başmüftülüğüne ziyaret
        Edirne'de "ölümsüzlük meyvesi" olarak bilinen hünnap üretimi yaygınlaşıyor
        Edirne'de "ölümsüzlük meyvesi" olarak bilinen hünnap üretimi yaygınlaşıyor
        Edirne ve Kırklareli'nde 14 düzensiz göçmen yakalandı
        Edirne ve Kırklareli'nde 14 düzensiz göçmen yakalandı
        Uzunköprü'nün Süleymaniye köyünde içme suyu sistemi onarıldı
        Uzunköprü'nün Süleymaniye köyünde içme suyu sistemi onarıldı
        Edirne'de kan bağışı kampanyası düzenlendi
        Edirne'de kan bağışı kampanyası düzenlendi