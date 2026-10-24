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        Edirne'de 18 kaçak göçmen yakalandı

        EDİRNE'nin Enez ilçesinde yasa dışı yollarla Avrupa ülkelerine gitmek isteyen 18 kaçak göçmen yakalandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.10.2026 - 20:28 Güncelleme:
        Edirne'de 18 kaçak göçmen yakalandı

        EDİRNE’nin Enez ilçesinde yasa dışı yollarla Avrupa ülkelerine gitmek isteyen 18 kaçak göçmen yakalandı.

        Sahil Güvenlik Batı Marmara Grup Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü, Sahil Güvenlik Botu (TCSG-23) ve Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, alınan bilgi üzerine Enez ilçe sahili yakınlarındaki ormanlık alanda arama yaptı. Aramada, yasa dışı yollarla Avrupa ülkelerine gitmek isteyen aralarında kadın ve çocuklarında bulunduğu 18 kaçak göçmeni yakaladı. Kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından Edirne İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim edildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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