Edirne'de asayiş

Edirne'de bir doktor kendisini tehdit eden hastasından şikayette bulundu.

Cumhuriyet Mahallesi'ndeki evinde aşırı alkol alan A.T.A, yakınlarının ihbarı üzerine gelen ambulansla Edirne Sultan 1. Murat Devlet Hastanesine götürüldü.

Tedavi gördüğü sırada A.T.A. doktoru tehdit etti.

Doktor hasta hakkında polise şikayette bulundu.

- Motosiklet hırsızlığı

Edirne'de motosikleti çalınan kişi polise başvurdu.

Yancıkçışahin Mahallesi'nde yaşayan Ö.K. motosikletini sokağa park etti.

Ö.K. döndüğünde aracını yerinde bulamayınca polise şikayette bulundu.

Olayla ilgili F.M'nin ifadesine başvuruldu.

- Havsa'da çalıntı motosiklet yakalandı

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Havsa ilçesinde motor ve şase numaraları kazınmış motosiklet yakalandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri yüksek sesli egsoz sesinin gelmesi üzerine H.D'nin kullandığı motosikleti durdurdu.

Ekipler motosikletin şase ve motor munamasını kazınmış olduğunu tespit etti.

H.D. gözaltına alındı.