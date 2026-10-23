Meriç Nehri'nde adada mahsur kalan 11 düzensiz göçmen kurtarıldı

Edinilen bilgiye göre, Edirne'de Yenikadın köyü yakınlarında askeri yasak bölgeye giren 11 düzensiz göçmen, botla Meriç Nehri üzerinden Yunanistan’a geçmek istedi. Karşı kıyıya ulaşamayan göçmenler, nehirdeki bir adaya sığındı. Göçmenlerin yardım istemesi üzerine bölgeye sevk edilen AFAD ekipleri, botla adaya ulaşarak 11 kişiyi kurtardı. Göçmenler, işlemlerinin yapılması için Edirne İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.