Muradiye'nin son postnişinin torunları mevlevihanenin ayağa kaldırılmasından mutluluk duydu

CİHAN DEMİRCİ - Osmanlı döneminde Edirne ve Balkanlar'da yaklaşık 500 yıl hizmet veren ve ihya çalışmaları tamamlanan tarihi Edirne Mevlevihanesi 101 yıl sonra kapılarını açtı.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un açılışını gerçekleştirdiği Mevlevihane'deki törende Muradiye Mevlevihanesi'nin son postnişini Ali Eşref Dede'nin oğlu şeyhi Ahmed Selahaddin Dede'nin torunları da yer aldı.

Muradiye'nin son postnişinin torunları Ahmet Selahattin Edirne (70), Gülderen Edirne (74) ve Mehmet Edirne (64) de Mevlevihane'nin ayağa kaldırılmasından mutluluk duydu.

- "Çok güzel bir yapı olmuş"

Edirne'de yaşayan Gülderen Edirne, AA muhabirine, Muradiye Mevlevihanesi'nin açılışından ailece büyük mutluluk duyduklarını söyledi.

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Aile büyüklerinin kabirlerinin cami haziresinde yer aldığını belirten Edirne, "Babam burada dünyaya gelmiş. Dedelerimizin yatırları hepsi burada bahçesinde yatıyor. Çocukluk yıllarımızda sık sık geliyorduk, çok güzel bir yapı olmuş. Sürekli geldiğimiz, babamızın yaşadığı, doğduğu yerler. Dedemi görmek kısmet olmadı bana. Ama babaannem falan hayattaydı, onların sayesinde diğer yerleri dolaştık, anılarımızda yer alıyor. Bu yapıyı tekrar ayağa kaldıranlara teşekkür ediyoruz." dedi.

- "Bizi çok mutlu ettiler"

Torunlarından Mehmet Edirne de mevlevihanenin mimari yapısını çok beğendiklerini dile getirdi.

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Vali Yunus Sezer başta olmak üzere tüm yetkililerin mevlevihanenin inşasıyla yakından ilgilendiğini ifade eden Edirne, şunları kaydetti:

"Başta ilgilenen hükümet yetkililerimize, emeği geçen herkese çok teşekkür ediyoruz. Bizi çok mutlu ettiler. Üç torun olarak buradayız. Tabii biz o döneme yetişemediğimiz için büyüklerimizden bu anılara küçük yaşlarda şahit olduk. Küçükken buraya gelir, camide vakit geçirir, namaz kılardık. Mevlevihanenin yapılması da çok anlamlı oldu."

Torunlarından Ahmet Selahattin Edirne ise dedesi şeyhi Ahmed Selahaddin Dede'yle aynı adı taşımaktan onur duyduğunu söyledi.

Mevlevihaneyi görünce çok duygulandıklarını anlatan Edirne, "Aile büyüklerimiz burada doğmuş, yaşamış. Bu güzel anıları biz de küçükken öğrendik. Şimdi ise mevlevihane tekrar yıllar sonra ayağa kaldırıldı, emek verenlere teşekkür ediyoruz." diye konuştu.

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- Mevlevihane hakkında

Tarihi kaynaklara göre, 2. Murat tarafından 15. yüzyılda Muradiye Camisi Külliyesi’nde caminin kuzeyine yaptırılan ahşap mevlevihane, tekke binaları, harem dairesi, semahane, dede odaları ve kütüphaneden oluşuyordu.

Mevlevi dervişlerinin, öğrencilerin ve misafirlerin yemek ihtiyacının karşılandığı imarethaneden cami minaresinin gölgesinin ulaştığı alandaki evlere her gün ekmek, perşembe günleri ise pilav ve zerde ikram ediliyordu.

Konya ve Afyonkarahisar mevlevihaneleri kadar önemli kabul edilen Edirne Mevlevihanesi'nin ilk postnişinin, Mevlana'nın torunu Celalettin Çelebi olduğu belirtiliyor.

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Kayıtlarda, 1752'de meydana gelen depremde zarar gören mevlevihanenin 1753'te onarıldığı, 1909'da ise yine tamir edildiği bilgisi yer alıyor.

Edirne Mevlevihanesi, 1925 yılında bir süre ilkokul olarak kullanıldı. Yapı, daha sonra Trakya Umumi Müfettişi General Kazım Dirik tarafından yıktırıldı.

Muradiye Camisi'nin haziresinde, mevlevihanenin şeyhlerinden Celalettin Çelebi, Cemaleddin Çelebi, Mehmet Arif Dede, Osman Dede, Şair Neşati Dede, Seyyid Mahmut Dede, Mehmet Emin Dede, Ali Eşref Dede ve Süleyman Dede'nin mezarları bulunuyor.